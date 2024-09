Nach zweieinhalb Jahren im Amt wird Sigrun Albert den Bundesverbands Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV), also die Dachorganisation der Tageszeitungen, verlassen. Ihr Nachfolger, der am 1. November beginnt, wird der 53-jährige Jörg Eggers, den die Vorstandsvorsitzenden Matthias Ditzen-Blanke und Stefan Hilscher einen "erfahrenen Verbandsmanager" nennen.

Er steht seit 2011 an der Spitze des Bundesverbands kostenloser Wochenzeitungen (BVDA) in Berlin. Nach zwei Jahren bei der Europäischen Kommission in Brüssel und anschließenden Tätigkeiten in der wissenschaftlichen Politikberatung auf europäischer Ebene war er von 2008 bis 2011 stellvertretender Geschäftsführer des Bundesverbands der ölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland (OVID). Eggers ist ausgebildeter Business Trainer und zertifizierter Organisationsentwickler.



"In einer Zeit, in der die Spitzenverbände der Wirtschaft auch wegen des hohen wirtschaftlichen Drucks näher zusammenrücken, sind wir davon überzeugt, dass er die Berliner Verbandszentrale weiterentwickeln und unsere Mitgliedsverlage gerade auch bei deren sehr berechtigten Forderungen gegenüber der Politik in Deutschland und Europa optimal unterstützen wird", sagen Hilscher und Ditzen-Blanke in ihrem gemeinschaftlichen Statement.

Eggers selbst spricht davon gleichermaßen "Vorfreude und Respekt für diese Aufgabe" zu spüren. "Ich bin davon überzeugt, dass sie nur gemeinsam bewältigt werden kann." Sigrun Albert soll den Stabwechsel "für eine Phase des Übergangs" übrigens noch begleiten. Details, insbesondere zur Dauer dieser Übergangsphase, wurden nicht kommuniziert.