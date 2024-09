Kabel Eins erweitert sein Programm um einen dritten Tag für Eigenproduktionen. Konkret soll der Freitagabend ab dem 18. Oktober mit neuen True-Crime-Formaten bespielt werden und die US-Krimiserien somit zurückdrängen. Das hat Senderchef Felix von Mengden in einem Interview mit "Meedia" angekündigt. "True Crime ist das Genre der Stunde", sagte von Mengden. "Podcasts zu dem Thema erzielen Rekord-Abrufzahlen, in Printmedien ist es mittlerweile auch allgegenwärtig. Die Zeit ist also absolut reif, True Crime wieder im Fernsehen in die Primetime zu bringen."

Den Anfang macht die Produktion "Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle" von Spiegel TV. Auch in der Vergangenheit hatte die Produktionsfirma für den Sender bereits ein ähnliches Format hergestellt. Geplant sind zunächst fünf Folgen, in denen der Fokus auf "großen, seinerzeit ganz Deutschland bewegenden Fällen" liegen soll. Im weiteren Verlauf des Jahres soll schließlich noch ein bislang namenloses Projekt von Janus Productions folgen - mit einem "etwas anderen und sehr uniquen Aufhänger", wie Felix von Mengden sagt. "Die Fälle werden vom letzten Lebenszeichen des Opfers ausgehend aufgerollt. Es kann eine Sprachnachricht auf dem Handy, der Notruf bei der Polizei oder das letzte Bild einer Überwachungskamera sein."

Nach dem True-Crime-Block wird Kabel Eins vorerst zwar wieder zu US-Serien zurückkehren, wie der Senderchef im "Meedia"-Interview betont. "Perspektivisch werden wir den ganzen Abend in der True-Crime-Programmierung bleiben." Das hängt auch mit den rückläufigen Quoten amerikanischer Serien zusammen. "Insgesamt spüren auch wir gewisse Abnutzungserscheinungen bei Lizenzserien", räumt von Mengden ein. "Aber große Franchises wie 'Navy CIS' oder 'The Mentalist' sind für uns nach wie vor verlässliche und wichtige Säulen."

Bereits vor zwei Jahren hatte Kabel Eins zeitweise den Samstag mit Formaten wie "Die geheime Welt..." zum dritten Abend für Eigenproduktionen gemacht - weil die Quoten jedoch überschaubar ausfielen, wurde diese Stellschraube jedoch recht schnell wieder zurückgedreht.