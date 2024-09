In der kommenden Woche wird das von Streamingdienst DAZN und Deutscher Fußball Liga (DFL) seine Entscheidung fällen – konkret geht es darum, ob es korrekt war, dass die DFL das rund 1,6 Milliarden schwere Angebot DAZNs für die Freitags – und Samstagseinzelspiele abgelehnt und das Paket stattdessen anderweitig (wohl an Sky) vergeben hat. Kurz vor der Entscheidung des Gerichts hat DAZN-DACH-Chefin Alice Mascia nun ruhigere Töne angeschlagen als unmittelbar nach dem Korb der DFL im Frühjahr. Gehenüber "Capital" sagte sie in einem sehr ausführlichen Interview: "Gerade weil wir seit Jahren eine gute Partnerschaft mit der DFL haben, waren wir über manches Vorgehen im Frühjahr enttäuscht. Was wir jetzt brauchen, ist eine Versachlichung. Es geht hier nicht um persönliche Dinge, sondern um eine geschäftliche Frage, nämlich um ein zentrales Rechtepaket der DFL."