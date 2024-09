Nach ProSieben mit "Die Superduper Show" trennt sich nun auch Kabel Eins vorzeitig von einem Herbst-Neustart. Mit den zurückliegenden drei Folgen hat die von Banijay umgesetzte neue Kabel-Eins-Doku "Yiehaa! Unser Traum vom Wilden Westen" nicht überzeugt. Die direkt in der Premierenwoche in der klassischen Zielgruppe generierten schmalen gut drei Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen sollten das höchste der Gefühle bleiben. Am Donnerstag dieser Woche nun fiel die Quote auf 1,4 Prozent, die Gesamtreichweite knapp unter 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Mit Folgen: In der kommenden Woche wird "Yiehaa!" nicht mehr zur Primetime gesendet. Am Donnerstag, 20:15 Uhr, war eigentlich das Finale der ersten Staffel geplant. Fans des Formats bekommen die Episode dennoch zu sehen, sie läuft am darauffolgenden Sonntag – auf jenem Sendeplatz, auf dem bisher die Wiederholungen des Formats zu sehen waren (13 Uhr).



In Sachen Ersatzprogramm geht Kabel Eins ähnlich vor wie ProSieben dienstags. Kommenden Donnerstag sollen Spielfilme für bessere Quoten sorgen. Um 20:15 Uhr setzt Kabel Eins auf "X-Men: Apocalypse". Ab 23:15 Uhr läuft "Underworld: Evolution" – somit setzt Kabel Eins von Montag- bis Donnerstagabend durchgehend auf Spielfilmware. Das "K1 Magazin" entfällt kommende Woche.

Später als geplant, vermutlich am 17. Oktober, läuft dann donnerstags das neue "Morlock Motors" mit "Steel Buddie" Michael Manousakis. Fix ist: Der eigentlich geplante Starttermin am 10. Oktober wird von Kabel Eins nicht gehalten. An diesem Abend setzt der Sender auf den Film "Real Steel". Möglicher Grund: Zeitgleich überträgt ProSieben das Abschiedsspiel von Lukas Podolski – und verschiebt dafür sogar "The Voice of Germany". Möglich also, dass man innerhalb der Sendergruppe kein Duell zwischen Poldi und Manousakis eröffnen wollte. Für Kabel Eins ist "Morlock Motors" nämlich zentraler Neustart des Herbsts; auch weil mit einem "Team"-Spin-Off auch noch ein Ableger für den Streamer Joyn in Planung ist