In 16 Pressemitteilungen hat ProSieben am Sonntag verraten, wer kommenden Samstag im neuen "Bundesvision Comedy Contest" antreten wird. Sebastian Pufpaff begrüßt in dem Live-Format "16 upcoming Stars der bundesweiten Comedyszene", wie ProSieben es nennt. Und zwar: Nikita Miller für Baden-Württemberg, Teresa Reichl für Bayern, Maria Clara Groppler für Brandenburg und Kawus Kalantar für Bremen.

Außerdem mit dabei: Der für die Bundeshauptstadt antretende Stefan Danziger, Hinnerk Köhn, der für Hamburg ins Rennen geht und der Hesse Claudius Pläging. Weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind: Miss Allie (Mecklenburg-Vorpommern), Sven Bensmann (Niedersachsen), Laura Brümmler (Nordrhein-Westfalen), Helene Bockhorst (Rheinland-Pfalz), Jochen Prang (Saarland), Hendrik Brehmer (Sachsen-Anhalt), Jonas Greiner (Thüringen) sowie Benni Stark (Schleswig-Holstein).Für Sachsen geht Zärtlichkeiten mit Freunden ins Rennen um die Krone.



Die Ergebnisse des Zuschauer-Votings verkünden Torsten Sträter für Nordrhein-Westfalen, Chris Tall für Hamburg, Michael Mittermeier für Bayern und Felix Lobrecht für Berlin. Nach aktuellen Planungen wird die um 20:15 Uhr beginnende Show für rund dreieinhalb Stunden im Programm sein. Der "BuViSoCo" ist somit inoffizieller Nachfolger des "Bundesvision Song Contest", der indes war einst die nationale Antwort auf den "ESC". In diesem traten Musikerinnen und Musiker aus jedem Bundesland gegeneinander an.

Für ProSieben ist es das dritte "TV total"-Special am Samstag binnen weniger Wochen. Ende August moderierte Sebastian Pufpaff samstags eine XXL-Version seiner Comedy-Show. An diesem Wochenende stieg das "TV total Turmspringen" und am kommenden Wochenende findet nun das große Comedy-Duell an. Für den Winter sind mit "WOK-WM" und einem Wrestling-Event weitere Specials mit Sebastian Pufpaff angekündigt.