RTLzwei hat einen Starttermin für das neue "Unser Supermarkt - mit Herz und Humor" angekündigt. Die von Brot&Butter Entertainment produzierte Dokusoap ist am Montag, den 14. Oktober, erstmals um 16:05 Uhr zu sehen, die Ausstrahlung der Episoden erfolgt täglich zwischen Montag und Freitag. Die Supermarkt-Doku ersetzt dann "Helft uns! Die Familienretter", das seit zwei Wochen auf diesem Sendeplatz läuft, bislang aber nicht so recht überzeugen kann. Die Filmpool-Produktion mit Ex-"Super Nanny" Katia Saalfrank endet dann regulär nach 24 Folgen.

In "Unser Supermarkt" will RTLzwei seinen Zuschauerinnen und Zuschauern einen "exklusiven Einblick hinter die Kulissen eines Kölner Supermarkts" mit Kultstatus gewähren. Konkret handelt es sich bei dem besagten Supermarkt um einen Rewe am Eigelstein in der Nähe des Kölner Hauptbahnhofs. Im vergangenen Jahr drehte Brot&Butter Entertainment hier bereits auch schon für die inzwischen eingestellte Sat.1-Vorabendsendung "Volles Haus", nun also ein gänzlich eigenes Format.

Im Mittelpunkt des Neustarts stehen Chef Udo, der den Supermarkt seit 27 Jahren führt, und seine rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. "Der Supermarkt-Alltag ist bunt und genauso facettenreich wie das Team, das den Laden Tag für Tag am Laufen hält", heißt es vom Sender in einer Ankündigung. Mit dabei ist etwa auch die 78-jährige "Supermarkt-Mutti" Brigitte, die an der Salatbar arbeitet. Oder der "leidenschaftliche Fleischfan" Daniel, der gemeinsam mit Neuling Brigitta die Servicetheke leitet. Mit dabei sind auch Tanja, die sich um Molkereiprodukte kümmert, Spirituosen-Sascha und Security Ibo. Marktleiter Metin sowie sein Stellvertreter Apo schwingen das Zepter, wenn Udo mal nicht da ist.

Durch den Formatwechsel ändert RTLzwei auf dem Sendeplatz um 16 Uhr auch das Genre. Während "Helft uns! Die Familienretter" eine Scripted Reality mit echten Tipps von Katia Saalfrank ist, will man in der Supermarkt-Doku authentische Geschichten erzählen. "Von flirtenden Kunden an der Fleischtheke über defekte Rolltreppen bis hin zu speziellen Kundenwünschen - das Team meistert jede Situation souverän und charmant", heißt es von RTLzwei.