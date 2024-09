am 23.09.2024 - 16:12 Uhr

Bereits im März feierte die zweite Staffel der gefeierten Comedyserie "Oh Hell" ihre Premiere auf der Telekom-Plattform MagentaTV. Über ein halbes Jahr später zieht in einigen Wochen dann auch der Pay-TV-Sender Warner TV Comedy nach, der die Produktion gemeinsam mit MagentaTV in Auftrag gegeben hatte.

Der Starttermin hierfür steht nun fest: Ab dem 30. November gibt es "Oh Hell" wöchentlich in Doppelfolgen zu sehen - ungewöhnlicherweise allerdings nicht zur besten Sendezeit. Stattdessen zeigt Warner TV Comedy die achtteilige Serien-Fortsetzung jeweils samstags um 19:15 Uhr. Zur Einstimmung wiederholt der Pay-TV-Sender ab dem 2. November noch einmal die erste Staffel. International wird "Oh Hell" derweil beim Streamingdienst Max zu sehen sein.

Und darum geht's inhaltlich: Nachdem sie versehentlich einen Wald in Brand gesteckt und dabei eine seltene Krötenspezies ausgelöscht hat, wird der Aufenthalt in einer psychiatrischen Tagesklinik zur Bewährungsauflage für die vom Glück vernachlässigte Helene, genannt „Hell“ (Mala Emde). Dort trifft sie nicht nur auf ihren alten Kindheitspsychologen Dr. Berg-Berth (Roland Bonjour), sondern auch auf den schweigsamen Janno (Daniel Noël Fleischmann). Obwohl die beiden unterschiedlicher kaum sein könnten, fühlt sie sich sofort mit ihm verbunden.

Idee und Drehbuch zur zweiten Staffel stammen von Johannes Boss. Regie führte Sarah Blaßkiewitz. Hergestellt wurden auch die neuen Folgen von der good friends Filmproduktion. Die erste Staffel von "Oh Hell" gewann übrigens den Deutschen Fernsehpreis als "Beste Comedy-Serie", für ihre Darstellung der Helene ist Mala Emde in dieser Woche zudem erneut als "Beste Schauspielerin" nominiert.