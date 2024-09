Mit "Hotel Mondial" hatte sich das ZDF zuletzt eine vielleicht vergleichsweise kleine, aber eben sehr treue Fangemeinde aufgebaut – als bekannt wurde, dass der Serie nach zwei Staffeln der Stecker gezogen wird, regte sich Widerstand. Doch selbst eine Protestaktion brachte keinen Erfolg, eine dritte Staffel ist nicht geplant. Neue Hotelgeschichten werden dennoch bald in der ZDF Mediathek auftauchen. Die Network Movie GmbH (Produzentin: Susanne Flor) dreht mit "Mädchen für alles" (Arbeitstitel) derzeit eine neue Workplace-Comedy, die in einem Hotel angesiedelt ist und ihre lineare Heimat bei ZDFneo haben wird.

Gedreht wird die Serie in Köln, spielen wird sie aber in einem kleinen Hotel im Münchner Bahnhofsviertel. Der Hotelname dürfte eine Anspielung auf "Sturm der Liebe" sein – dort heißt das Hotel, das die meisten Geschichten beherbergt, bekanntlich "Fürstenhof". In "Mädchen für alles" ist der "Prinzenhof" das Zentrum der Storys.



Jede Folge erzählt eine Nachtschicht der Hotelcrew bis zum Morgengrauen. Da werden schon mal morgens um drei bettenlose Gäste an die Rezeption von Concierge Charles gespült, deren ganz besondere Wünsche das Team zum Schwitzen bringen. Für viele Gestalten der Nacht ist die Hotelbar das emotionale Auffanglager. Sie ist die Wirkungsstätte des Barkeepers Rafael, der mit unerschütterlicher guter Laune selbst der skurrilsten und dunkelsten Nacht etwas Gutes abgewinnen kann. Vor der Kamera stehen unter anderem Tamara Romera Ginés und Stella Goritzki, aber auch Adnan Maral, Ben Felipe sowie Mariananda Schempp.

Die achtteilige Comedy-Serie wird nach den Drehbüchern von Melina Natale (Idee und Headautorin), Julian Adiputra Witt und Sharyhan Osman gedreht. Bis Anfang November sollen alle Szenen im Kasten sein.