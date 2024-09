Musik-Wochen bei Vox: Gerade erst ist das neue Format "The Piano" mit guten Quoten gestartet, da steht auch schon die nächste Sendung in den Startlöchern, in der es musikalisch wird. Das schon vor einiger Zeit angekündigte "Sing meinen Schlager" findet im Oktober den Weg auf die Bildschirme. Vox wird die zwei Ausgaben am 20. und 27. Oktober zur besten Sendezeit ausstrahlen - also sonntags in der Primetime.

Bei "Sing meinen Schlager" handelt es sich um ein Spin-Off von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert", das Vox vor mittlerweile zehn Jahren erfolgreich im Programm etabliert hat. Der Schlager-Ableger läuft nun auch deshalb nicht auf dem üblichen "Sing meinen Song"-Sendeplatz, weil der aktuell durch "The Piano" belegt ist. Das Spin-Off unterscheidet sich aber ohnehin vom Original, insofern ist vielleicht auch der prominente Sendeplatz gerechtfertigt.

In "Sing meinen Schlager" steht zwar auch immer ein Musiker bzw. Musikerin im Mittelpunkt, dessen/deren Hits von anderen Stars neu interpretiert werden. Anders als beim Original findet das aber nicht in einem intimen Rahmen statt, sondern vor 1.000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Elbauenpark in Magdeburg. Vox spricht von einer "Sommerparty der Superlative". Zum Auftakt am 20. Oktober steht Matthias Reim mit seinen Hits im Mittelpunkt, als Gäste haben sich unter anderem Eko Fresh, Max Mutzke, Anna-Maria Zimmermann, Sarah Engels, Semino Rossi und Bülent Ceylan angekündigt.

Eine Woche später dreht sich alles um die Hits von Marianne Rosenberg. Dann sind unter anderem Lucy Diakovska, Conchita Wurst und Ramon Roselly mit dabei. Moderiert wird die Schlagersause in Inka Bause, die neben ihrer Arbeit bei "Bauer sucht Frau" auch als Schlagersängerin unterwegs ist. Produziert wird "Sing meinen Schlager" von Bildergarten Entertainment.

Darüber hinaus hat Vox jetzt auch angekündigt, dass es mit der neuen Dokusoap "Daniela Katzenberger" weiter geht. Die Sendung bescherte Vox zuletzt bereits teils zweistellige Marktanteile, am Freitag (27. September) steht das Staffelfinale an. In der letzten Doppelfolge feiert Katzenbergers Mama Iris ihren Geburtstag und Familie Katzenberger macht Urlaub in Los Angeles. Die zweite Staffel soll bereits im Frühjahr 2025 gezeigt werden, wie Vox jetzt angekündigt hat.