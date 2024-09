am 26.09.2024 - 12:31 Uhr

Neben der Fortführung bestehender Programmmarken - jährlich werden am Standort Leipzig über 1.000 Sendeminuten produziert - kann die UFA Mitte GmbH mit "Neues Land" auch bereits ein neues Spielfilmprojekt für das ZDF vorweisen. Erzählt wird darin die Geschichte einer Familie, die im ehemaligen sächsischen Braunkohlerevier mit den Herausforderungen des Strukturwandels kämpft und aufgrund einer alten Schuld droht, auseinanderzubrechen. Eine Förderzusage der Mitteldeutschen Medienförderung gibt es bereits, gedreht werden soll dann im Frühjahr 2025 in Leipzig und Thüringen.

UFA-CEO Sascha Schwingel sagt: "Mit der Gründung der UFA Mitte entwickeln wir unsere Niederlassung in Leipzig zum 25-jährigen Jubiläum im kommenden Jahr zu einer eigenständigen Produktionsfirma, da wir in Mitteldeutschland kreatives und wirtschaftliches Potenzial sehen. Die neue Führungsspitze aus Katharina Rietz und Henriette Lippold steht mit ihrem Team für erfolgreiche Programme wie 'SOKO Leipzig', 'Charité', oder 'Die Unheimliche Leichtigkeit der Revolution'. Beide sind erfahrene Produzentinnen, die aus der Region kommen, tief verwurzelt und exzellent vernetzt sind. Auf dieser Basis werden sie das Wachstums unseres Standorts in Mitteldeutschland weiter vorantreiben."

Katharina Rietz, die die Geschäftsführung der UFA Mitte übernimmt: "Ich freue mich sehr über das Vertrauen der UFA und auf die neuen Herausforderungen in Leipzig. Seit vielen Jahren tragen wir mit unseren Produktionen zur Stärkung der Filmwirtschaft in Mitteldeutschland bei. Gemeinsam mit meiner Kollegin Henriette Lippold und unserem großartigen Team vor Ort möchten wir mit UFA Mitte Brücken bauen und Türen öffnen." Henriette Lippold ergänzt: "Neben der erfolgreichen Fortführung unserer Programm- Marken liegt unser Fokus auf der Entwicklung neuer authentischer Inhalte und der Bindung von Talenten in und aus der Region Mitteldeutschland."