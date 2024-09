Gerade erst veröffentlichte Prime Video die letzte Folge von "The Grand Tour" - jenem Format, das der Streamingdienst vor acht Jahren mit dem einstigen "Top Gear"-Trio Jeremy Clarkson, Richard Hammond und James May an den Start brachte. Nun kommt die Sendung überraschend ins deutsche Free-TV: Ab dem 20. Oktober wird der RTL-Männersender Nitro mit der Ausstrahlung der ersten Staffel beginnen. Zu sehen ist "The Grand Tour" jeweils sonntags gegen 15:55 Uhr und damit auf dem Sendeplatz, auf dem Nitro aktuell noch "Top Gear" zeigt.

Doch auch schon im Vorfeld setzt der Sender am Sonntagnachmittag auf Motoren: Ebenfalls am 20. Oktober meldet sich nämlich die Dokusoap "Verkauft & Zugelassen - Die Autohändler" zurück, die nun schon in der vierten Staffel zu sehen ist. Geplant sind sechs neue Folgen, die sonntags um 14:10 Uhr jeweils im Doppelpack gesendet werden. Hinter dem Format, das erstmals Ende 2021 zu sehen war, steht die Produktionsfirma RTL Studios.