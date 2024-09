Der von der Produktionsfirma Drive Beta ins Leben gerufene Just Another Award für "Digital first"-Produktionen wächst im dritten Jahr spürbar, so hat man erstmals das Medienboard Berlin-Brandenburg als Förder gewonnen. Darüber hinaus wird die Auszeichnung auch von der Produktionsallianz unterstützt. Weitere Sponsoren sind Story House, Rocket Beans TV, ZDF Digital Medienproduktion und objektiv media. Die Verleihung findet am 3. Dezember in Berlin statt, Preise werden in insgesamt fünf Kategorien verliehen.

Neu ist in diesem Jahr die Tatsache, dass erstmals Einreichungen für den Award möglich sind. Gab es vorher nur eine Einreichungskommission, wird die in diesem Jahr durch die Schwarmintelligenz der Branche ergänzt. Einreichungen sind ab sofort und noch bis zum 18. Oktober über die Webseite des Awards möglich.

Im Mittelpunkt der Auszeichnungen stehen Bewegtbild-Formate, die primär für YouTube, Mediatheken, Social Media oder Streaming-Plattformen entwickelt wurden. Betrachtet werden ausschließlich solche Formate, die zwischen dem 1. Oktober 2023 und dem 30. September 2024 veröffentlicht wurden. Ausgezeichnet wird schließlich in den Kategorien Factual/Doku Einzelwerk (Mindestlaufzeit 10 Minuten), Factual/Doku Serie oder Reihe (mindestens 3 Teile mit jeweils 10 Minuten), Unterhaltung/ Factual Entertainment Einzelwerk, Unterhaltung/Factual Entertainment Serie oder Reihe und Social Creator / Channel (Gesamtpräsenz).

Den Jury-Vorsitz übernimmt erneut Jennifer Mival, Professorin für Entertainment Producing an der ifs Köln. Sie sagt: "Die große Bandbreite der Formate über alle digitalen Distributionswege hinweg macht den JAA!-Award besonders spannend und relevant. Er bildet als einziger Award die aktuelle digitale Medienlandschaft ab, bei der Inhalte um dieselbe begrenzte Zeit und Aufmerksamkeit des Publikums konkurrieren - egal ob auf Youtube, Netflix, Tiktok oder in den öffentlich rechtlichen Mediatheken. Bei der Bewertung der Inhalte achten wir als Jury daher neben qualitativer Exzellenz in der Idee und Umsetzung besonders darauf wie gut der Inhalt für die jeweilige digitale Distributionsplattform optimiert wurde".

Neben Mival gehören auch diese Personen zur diesjährigen JAA!-Jury: UFA-CEO Sascha Schwingel, Kristian Costa-Zahn (Programmgeschäftsführer und Head of Content ARD Kultur), Journalistin, Autorin, Podcasterin und Creative Director bei Steinberger Silberstein, Anna Dushime, Lukas Schneider, Managing Director der Social-Media-Agentur Whylder, Yi Chen, Head of Programs and market insights DACH bei TikTok, und DWDL.de-Redakteur Timo Niemeier.