Bei der Bauer Media Group will sich künftig wieder voll auf ihr althergebrachtes Kerngeschäft mit Medien fokussieren. Yvonne Bauer: "Als Unternehmer haben wir einiges ausprobiert und neue Bereiche erschlossen. Wir wissen heute sehr genau, was wir gut können. Kommerzielle Massenmedien sind unsere DNA, im professionellen Managen und Weiterentwickeln ausgereifter Geschäftsfelder sind wir exzellent." Gleichzeitig habe man Aktivitäten außerhalb des Mediensektors hinterfragt und zuletzt etwa die Aktivitäten im Bereich SME eingestellt und Partner als Mehrheitsaktionäre für das OCP-Geschäft gewonnen.

Diese Fokussierung spiegelt sich künftig auch in der Führung des Unternehmens: Zum 1. Oktober 2024 werden neben Yvonne Bauer als Chair of the Board und Gerald Mai, Group CLO & Operations, zusätzlich Jan Wachtel und Vivian Mohr in das Executive Board berufen. Jan Wachtel ist seit Januar 2023 bei Bauer und verantwortet das Publishing-Geschäft, Vivian Mohr wurde im September 2023 zum President Audio ernannt. Komplettiert wird das Executive Board durch die Position des Group CFO, für deren Besetzung allerdings gerade erst die Suche begonnen hat. Der bisherige COO Paul Keenan hatte im April angekündigt, zum 30. September zurückzutreten, er ist künftig nur noch als Berater für das Unternehmen tätig.

"Mit der fokussierten Konzernstrategie macht die Bauer Media Group einen wichtigen Schritt auf ihrem Weg der kontinuierlichen Transformation", erklärt Yvonne Bauer. "Ich bin überzeugt, dass wir mit der Konzentration auf unsere Stärken im Mediengeschäft die richtigen Weichen stellen, um unser Unternehmen zukunftsorientiert auszurichten und die Basis für nachhaltigen Erfolg zu schaffen. Ich freue mich sehr, dass Jan Wachtel und Vivian Mohr unser Executive Board ergänzen. Sie haben in den vergangenen Monaten bewiesen, dass sie klare Vorstellungen haben, wie sie ihre Geschäftsbereiche zukunftssicher aufstellen können, und sind gleichzeitig starke und loyale Teamplayer. Genau das brauchen wir jetzt. Ich bin stolz darauf, die Bauer Media Group als Familienunternehmen in der fünften Generation führen zu dürfen und dafür zu sorgen, dass wir auch die Medienindustrie der nächsten Jahrzehnte mitgestalten."

Im Bereich Publishing wolle man Prozesse optimieren und Synergien nutzen, um den Lebenszyklus der gedruckten Zeitschriften zu verlängern. Zugleich werde man die Digitalaktivitäten deutlich ausbauen. Auch im Audiobereich werde man stark in die Digitalisierung sowie in Wachstumsmärkte investieren und gleichzeitig insbesondere im traditionellen Broadcasting-Geschäft schlanke Organisationsstrukturen umsetzen. In beiden Bereichen will man zudem "strategische Opportunitäten" nutzen und zukaufen.