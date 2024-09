Schon im Frühjahr ließ RTL durchblicken, dass man für die "Tödlicher Dienst-Tag"-Schiene im Frühjahr 2025 mit neuen Ideen plant. Eine davon ist "Morden auf Öd - ein Insel-Krimi" von Holger Karsten Schmidt, der dem Ersten seit Jahren mit seinem "Nord bei Nordwest" hohe Quoten beschert. Eine andere spielt ganz südlich in Deutschland und ist mit Veronica Ferres besetzt: "Alpentod – Ein Bayern-Krimi". Für diesen war nun Drehstart, wie RTL bekannt gibt. Bis Ende Oktober produziert Warner Bros. International Television Production Deutschland GmbH im Auftrag von RTL und ServusTV zwei Filme unter anderem in Salzburg, Hallein und im Alpenvorland.

Samira Radsi führt Regie nach Büchern von Stefan Rogall. Das Ermittler-Team soll dabei aus drei Underdogs bestehen, die gerade wegen ihrer offensichtlichen Differenzen zum unschlagbaren Team werden. Birgit Reincke (Veronica Ferres) ist eine resolute und schlagfertige Ermittlerin Anfang 50, die ihren Job vermeintlich an den Nagel gehängt hat. Zur Seite stehen ihr Jonas Becker (Tim Oliver Schultz), ein angriffslustiger und impulsiver Kripo-Neuling und Marie Sonnleitner (Salka Weber), eine brillante Wissenschaftlerin aus dem benachbarten Salzburg mit scharfem Verstand und ungewöhnlichem Blick auf Tatorte und Zusammenhänge.



Beide Filme sollen auch im Frühjahr 2025 gezeigt werden. Schon klar ist auch, dass es 2025 neue Folgen des Küstenkrimis "Dünentod" gibt, auch "Behringer und die Toten" wird fortgesetzt. Zudem hat RTL noch den von der UFA kommenden Krimi "Mord im Revier" in petto, auch dessen Premiere ist für nächstes Jahr angedacht. Außerdem noch in der Schublade: Drei weitere "Cobra 11"-Filme, die RTL zunächst für den Herbst 2024 in Aussicht gestellt hat. Daraus wird nun vermutlich nichts, da in den kommenden Wochen dienstags "Das Sommerhaus der Stars" zu sehen ist. Wann die Autobahnpolizei zurückkehrt, ist im Detail also in der Tat nicht bekannt.

Für Veronica Ferres ist "Alpentod" die nächste Zusammenarbeit mit RTL – sie hatte zuletzt schon einen Movie über die Entführung von Johannes Erlemann produziert. Und für das ZDF stand sie als Neuzugang im Freitagskrimi "Mordsschwestern" vor der Kamera. Die neue Staffel wird Mitte Oktober an den Start gehen.