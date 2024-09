Eine neue und zunächst dreiteilige Show rund um das Thema Gefühle hat ZDFneo mit dem Psychologen Dr. Leon Windscheid gemacht. Windscheid und das ZDF arbeiteten schon zuletzt zusammen, so war der Psychologe etwa ein Teil der Elternzeitvertretung von Mai Thi-Nguyen Kim, Moderator von "Auf der Couch" oder vereinzelt Host von "Terra Xplore". Sein neues Fomrat, das schon am Montag, 30. September (15 Uhr) in der Mediathek veröffentlicht wird, heißt "Gute Gefühle". Bevor Windscheid ab November mit einem neuen Showprogramm unterwegs ist, würde sein Showprogramm "Gute Gefühle" vor einigen Tagen in einem Zelt auf dem Mainzer Lerchenberg aufgezeichnet.

Nach ZDF-Angaben soll es in der Bühnenshow um "neue wissenschaftliche Erkenntnisse der Psychologie" gehen. Windscheid nehme das Publikum mit auf eine "rasante Expedition" in die Welt der Gefühle. Er will erklären, welche Wirkmacht andere Personen auf die Gesellschaft und das individuelle Fühlen haben. Im linearen Programm läuft die erste Folge am kommenden Sonntag, also am 6. Oktober um 22:45 Uhr. In dieser geht es unter anderem darum, wie Gefühle entstehen. Windscheid ist linear somit nach "Mai Think X" und vor einer "heute show"-Wiederholung eingeplant.

Zwei weitere Episoden folgen jeweils sonntags auf gleichem Sendeplatz. Im zweiten Teil der Show soll es um "die gute Seite der schlechten Gefühle" gehen. Und die dritte Folge befasst sich dann mit der "toxisch positiven Welt", in der wir leben. Und Windscheid zieht auch Bilanz: Denn alle Gefühle seien seiner Meinung nach gute Gefühle. Teil der Folgen soll auch sein, verblüffende Ansätze zu präsentieren, die zeigen, welche Hebel das eigene Fühlen beeinflussen können