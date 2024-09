In Köln und Umgebung entsteht derzeit für die ZDF Mediathek und das ZDF eine neue achtteilige Comedyserie mit dem Arbeitstitel "Rembetis – Die Geisterjäger". Produzierende Firma ist die eitelsonnenschein GmbH, Lutz Heineking jr., Marco Gilles und Danny Fischer fungieren als Produzenten. Die Handlung des neuen Formats, für das es natürlich noch keinen Sendetermin gibt, ist dabei ungewöhnlich.

Alles beginnt nämlich in einer Gyrosbude: Ein Unfall, der unzählige Dämonen und Geister freisetzt, zwingt Familie Rembetis dazu, sich vom Grillspieß ab- und ihrer Tradition als Geisterjäger zuzuwenden. Besonders hart trifft es den abtrünnigen Sohn Paris (Jasin Challah), der den Mief der Kleinstadt und der heimischen Imbissbude schon vor langer Zeit hinter sich gelassen hat, um Schlagerstar zu werden. Wohl oder übel muss er aber mit seinem Bruder Hektor (Samy Challah) und seinem Vater Marcos (Pavlos Kourtidis) zusammenarbeiten. Denn nur so hat die Familie eine Chance mit der Kraft ihrer Musik das Böse wieder in den Hades zu verbannen und die Welt zu retten, heißt es in der offiziellen Beschreibung zur kommenden Comedy-Serie.



In weiteren Rollen sind auch Fevronia Topalidou und Sofia Koliofotos zu sehen. Headautor des noch bis Mitte November entstehenden Programms ist Jasin Challah, zugleich auch Headautor. An den Drehbüchern arbeiten des Weiteren Adrian Draschoff, Benedikt Schmitz und Laura Solbach. Regie führt Sophie Averkamp.

Die eitelsonnenschein arbeitet in diesem Jahr nicht zum ersten Mal für ZDFneo. Schon entstanden ist etwa die Comedy-Serie "Club der Dinosaurier" (gemeinsam mit Syrreal Entertainment und CBS Studios). Schon 2023 hatte das ZDF eine Filmfortsetzung von "Andere Eltern" bei eitelsonnenschein in Auftrag gegeben.