am 01.10.2024 - 12:41 Uhr

"The Masked Singer" ist noch immer ein schöner Erfolg für ProSieben, zuletzt hatte sich aber unübersehbar eine gewisse Routine eingeschlichen. Zumindest die Zuschauerzahlen waren im Frühjahr dieses Jahres, aber auch schon im Herbst 2023 nicht mehr so hoch wie früher. Nun hat ProSieben angekündigt, dass die mittlerweile 11. Staffel der Musik-Rateshow am Samstag, den 23. November, startet.

Weil man bei sechs Folgen pro Staffel geblieben ist, würde man mit einer Ausgabe pro Woche mit dem Finale nach Weihnachten landen. Um das zu vermeiden, beginnt die neue Staffel mit einem Doppelschlag: Folge zwei ist direkt einen Tag später am Sonntag, den 24. November, zu sehen. Das Finale geht damit kurz vor Heiligabend, am 21. Dezember, über die Bühne.

Mit unterschiedlichen Sendeplätzen kennt sich "The Masked Singer" aus. Die erste Staffel lief 2019 noch am Donnerstagabend, die Durchläufe zwei bis vier waren dienstags zu sehen. Erst 2021 folgte der Wechsel auf den Samstagabend, wo die von Endemol Shine Germany produzierte Show seither fast durchgehend zu sehen ist. Im November 2023 wich man ausnahmsweise auf den Sonntag aus, weil samstags "Wetten, dass..?" im ZDF auf Sendung ging.

Und es gibt in der kommenden Staffel eine weitere Änderung. Wie ProSieben jetzt nämlich angekündigt hat, wird es gleich vier Rate-Promis geben. Dabei sind Palina Rojinski und Rea Garvey in allen sechs Live-Shows gesetzt, sie waren auch in der Vergangenheit bereits Teil des Formats. Herausgefordert werden die beiden von wöchentlich wechselnden Rateduos, die ebenfalls versuchen, die maskierten Sängerinnen und Sänger zu enttarnen.

Als Moderator fungiert wie gehabt Matthias Opdenhövel. Er sagt im Vorfeld der neuen Staffel: "Palina und Rea sind natürlich geballte Ratepower, aber auch unsere Gästeteams sind alle sehr ehrgeizig. Das wird ein schöner Fight um die meisten Enttarnungspoints. Ich freue mich drauf!"