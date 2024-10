Das ZDF hat den Vertrag mit Johannes B. Kerner um mehrere Jahre verlängert, der Moderator bleibt dem Sender damit bis mindestens 2028 erhalten. Das haben die Mainzer jetzt angekündigt. Kerner wird damit auch weiterhin den "Quiz-Champion" und andere Unterhaltungssendungen präsentieren.

"Der Quiz-Champion" ist eine der wenigen, regelmäßigen Shows, die Kerner im ZDF noch präsentiert. Zuletzt stellten die Mainzer mit der "Terra X Show" und "Da kommst du nie drauf!" gleich zwei von Kerner moderierte Formate ein. Doch das hat das Verhältnis zwischen Moderator und Sender offenbar nicht beschädigt.

Vom ZDF kommen nun warme Worte in Richtung Kerner. "Wir sind stolz, mit Johannes B. Kerner einen der besten Moderatoren Deutschlands für drei weitere Jahre an uns binden zu können. Ob spannende Wissensvermittlung, emotionale Talks über wichtige gesellschaftliche Themen oder Partystimmung vor Zigtausenden am Brandenburger Tor – wenn Johannes B. Kerner präsentiert, dann können wir sicher sein, dass es große Unterhaltung ist", sagt ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann.

Und auch beim "Quiz-Champion" gab es zuletzt Abwechslung, Kerner präsentierte Mitte September ein 16-stündiges Special der Quizshow. Dabei stellte der Moderator insgesamt 428 Fragen. Mehr als vier Millionen Euro wurden damit für die Deutsche Krebshilfe eingesammelt. Die lineare Reichweite lag damals zwar bei weniger als 3 Millionen, allerdings musste Kerne auch gegen das Raab-Comeback bei RTL antreten (DWDL.de berichtete).

In diesem Jahr wird Johannes B. Kerner noch mehrfach im ZDF zu sehen sein: Am 7. Dezember präsentiert er zum zwölften Mal die Spendengala "Ein Herz für Kinder" zugunsten der gleichnamigen Hilfsorganisation live aus Berlin, außerdem "Weihnachten mit dem Bundespräsidenten" am 24. Dezember und "Willkommen 2025" gemeinsam mit Andrea Kiewel live vom Brandenburger Tor am 31. Dezember.