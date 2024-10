Auch in diesem Jahr wird eine Knossi-Edition von "Big Brother" zu sehen sein. Das Format startet am Freitag, den 25. Oktober - und damit nur wenige Tage nach dem Ende der kommenden "Promi Big Brother"-Staffel. Zu sehen gibt es das wie schon im vergangenen Jahr bei Twitch - aber nicht nur. Denn erstmals wird der Livestream zur Knossi-Sendung auch bei Joyn zu sehen sein, dort liefen 2023 nur Highlights.

Wie schon 2023 zieht Knossi in dem Format mit "guten Freundinnen und Freunden aus der Social-Media-Welt" in den TV-Container, den zuvor noch Mike Heiter, Max Kruse, Verena Kerth und andere Promis in Sat.1 bewohnen. Bei der Knossi-Version im vergangenen Jahr gaben sich unter anderem Fritz Meinecke, Ann-Kathrin Bendixen aka Affe auf Bike, Joey Kelly, Marc Eggers, MontanaBlack oder auch Adam Wolke die Ehre. 2024 wird auch ein Fan via Wildcard mit dabei sein.

Erneut handelt es sich bei der Knossi-Version von "Big Brother" um eine recht kurze: Die Influencer werden für 57 Stunden in den Container einziehen. Produziert wird die Show von EndemolShine Germany und Rainer Laux Productions in Zusammenarbeit mit Banijay Media Germany und DLS Consulting. Im vergangenen Jahr erreichte das Format nach Angaben von Joyn mehr als 2 Millionen Unique Viewers und 8,8 Millionen Live-Views auf dem Twitch-Kanal von Knossi.

Knossala ist damit weiter gut im Geschäft. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass er demnächst noch ein ganz anderes Abenteuer wagt. Zusammen mit anderen Influencerinnen und Influencern will der Entertainer den Atlantik überqueren (DWDL.de berichtete). Und weil dort kein Livestream möglich ist, wird Knossi in dieser Zeit rund drei Wochen lang offline sein. Zu sehen gibt es das Ergebnis später auf YouTube.