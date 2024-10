Mit dieser Auszeichnung hätte vor zehn Jahren wohl niemand gerechnet: Heidi Klum erhält den Blauen Panther in der Kategorie Entertainment. Konkret wird Klum für die 19. Staffel der Castingshow ausgezeichnet, es war der jüngste Durchlauf der Show, der bis Juni 2024 bei ProSieben zu sehen war. Und Klum wird nicht aufgrund ihrer auch nach wie vor manchmal etwas hölzernen Moderationen ausgezeichnet, sondern für ihren Gesamtbeitrag am Format - und speziell die Entwicklungen in den vergangenen Jahren.

Die Jury unter dem Vorsitz von Klaus Schaefer unterstreicht, dass sich das Format kontinuierlich neu erfunden und gesellschaftliche Entwicklungen aufgenommen und reflektiert habe. In diesem Jahr nahmen beispielsweise erstmals Männer an der Castingshow teil - was dem Format spürbar gut getan hat.

Das sieht auch die Jury des Blauen Panthers so: "Mehr gelebte Diversität und mehr Teamgeist statt purem Konkurrenzkampf - dafür steht 'Germany's Next Topmodel by Heidi Klum' heute". Die Sendung, die einst einem einseitigen Schönheitsideal gewidmet gewesen war, sei inzwischen vielschichtig. "Sie gibt Menschen mit verschiedenen Geschlechtsidentitäten, Körpertypen und aus unterschiedlichen Ländern die Gelegenheit, an der Sendung teilzunehmen und ihre einzigartigen Qualitäten als Topmodel zu präsentieren." Klum habe einen zentralen Anteil am Erfolg, heißt es von der Jury.

Tatsächlich ist "Germany’s Next Topmodel" in den vergangenen Jahren extrem vielfältig geworden, inzwischen beschränkt man sich nicht mehr nur auf Frauen mit den Maßen 90-60-90. Und während man diese Veränderung zeitweise immer stets betonen musste, wurde die Diversität in der diesjährigen Staffel erstmals wirklich wie eine Selbstverständlichkeit gelebt.

Heidi Klum wird den Preis am 23. Oktober bei der Preisverleihung entgegennehmen. Sie sagt: "Ich freue mich sehr über den Blauen Panther, insbesondere, dass diese 19. Staffel die Jury überzeugt hat. Im Bezug auf Diversity und Toleranz sind wir in der Modewelt leider noch lange nicht da, wo wir sein sollten, deshalb hat das Thema auch in Zukunft Priorität für mich."

Folgende Formate sind für einen Blauen Panther nominiert:

Beste Serie

"Die Zweiflers" (Turbokultur in Koproduktion mit der ARD Degeto Film und dem Hessischen Rundfunk für die ARD)

"Liebes Kind" (Constantin Film für Netflix)

"Maxton Hall - Die Welt zwischen uns" (UFA Fiction für Prime Video)

Beste Schauspielerin und Bester Schauspieler

Sira-Anna Faal für ihre Rolle als Pauline in der sechsteiligen Serie "Pauline" (bildundtonfabrik für Disney+)

Anna Schudt für ihre Rolle als Anna Koch in der sechsteiligen Serie "Push" (Bantry Bay Productions für ZDFneo in Zusammenarbeit mit "New8")

Katharina Stark für ihre Rolle als Eva Bruhns in der fünfteiligen Serie "Deutsches Haus" (Gaumont GmbH für Disney+)

Aaron Altaras für seine Rolle als Samuel Zweifler in der sechsteiligen Serie "Die Zweiflers" (Turbokultur GmbH in Koproduktion mit der ARD Degeto Film und dem Hessischen Rundfunk für die ARD Mediathek)

David Kross für seine Rolle als Max Brod in der sechsteiligen Serie "Kafka" (Superfilm in Koproduktion mit dem ORF, NDR, WDR, SWR, BR, MDR, rbb, hr, SR und Radio Bremen für Das Erste)

Phil Laude für seine Rolle als Frank Stimpel in der 2. Staffel (8 Folgen) der Serie "Almania" (DCM Pictures für den SWR)

Publikumspreis "Beliebtester Social Media Content"