Die NFL ist in ihre neue Saison gestartet und nun kommt es zu einigen Besonderheiten im Spielplan, weshalb RTL umplanen muss und "Exclusiv Weekend" vorerst nur bei RTL+ zeigt - dort allerdings im kostenfreien Bereich. Die linearen Ausstrahlungen der Boulevardsendung auf dem regulären Sendeplatz am Sonntag um 17:45 Uhr entfallen ab sofort und noch bis Mitte November. Ab dem 17. November kehrt die Sendung schließlich ins lineare Programm von RTL zurück.

Sechs Ausgaben von "Exclusiv Weekend" werden also nicht im Fernsehen zu sehen sein, wo die Sendung zuletzt teils eineinhalb Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte. Bei RTL+ dürften es wohl weitaus weniger sein, dennoch will man das Format in der Zeit nicht komplett pausieren. Hintergrund der Aktion ist, wie bereits erwähnt, der NFL-Spielplan, durch den RTL weite Teile seines Sonntags freiräumt.

An den kommenden drei Sonntagen zeigt RTL neben den regulären NFL-Übertragungen ab 19 Uhr auch die London Games, hier beginnen die Übertragungen jeweils um 14:30 Uhr. Unterbrochen wird die stundenlange NFL-Strecke dann nur um 18:45 Uhr durch "RTL Aktuell". Am 27. Oktober erfolgen die Kickoffs in der NFL ausnahmsweise eine Stunde früher, weshalb es hier schon um 17:45 Uhr mit der Übertragung los geht. Am 3. November setzt RTL statt "Exclusiv Weekend" lieber auf "Bauer sucht Frau International - Die neuen Bauern weltweit". In der Sendung stellt Inka Bause die neuen weltweiten Singles der kommenden Staffel vor.

Am 10. November überträgt RTL schließlich das NFL Munich Game. Erst danach kehrt bei der NFL wieder so etwas wie Normalität ein - und damit auch im Programm von RTL.