am 08.10.2024 - 09:58 Uhr

Der endgültige ZDF-Abschied von Carmen Nebel rückt näher. Wie der Sender jetzt gegenüber DWDL.de bestätigt hat, wird die Moderatorin am 5. Dezember die Benefizgala "Die schönsten Weihnachts-Hits" moderieren. Es wird die letzte Sendung sein, die Nebel für die Mainzer präsentiert. "Nach 20 Jahren großer Show-Momente freuen wir uns schon jetzt auf eine emotionale Gala in München", heißt es von einer ZDF-Sprecherin.

Für die Moderatorin war es ein Abschied auf Raten: Bereits im vergangenen Jahr präsentierte sie zum letzten Mal "Heiligabend mit Carmen Nebel". Hier war das Interesse zuletzt spürbar zurückgegangen, in diesem Jahr setzt man in Mainz lieber auf Horst Lichter, der am 24. Dezember erstmals eine Sonderausgabe von "Bares für Rares" präsentieren wird (DWDL.de berichtete). 2021 beendete das ZDF bereits die Musikshow "Willkommen bei Carmen Nebel", hier ist man mittlerweile mit einer moderneren Version unterwegs, die von Giovanni Zarrella präsentiert wird.

Carmen Nebel begann ihre Fernsehkarriere einst in der DDR, nach der Wiedervereinigung wurde sie Moderatorin der Musiksendungen von Das Erste, MDR und NDR. Rund zehn Jahre lang präsentierte sie auch die "Feste"-Show, die nach ihr von Florian Silbereisen übernommen wurden - Nebel wechselte in der Folge zum ZDF. Dort präsentierte sie zwischen 2004 und 2021 eben "Willkommen bei Carmen Nebel" - und seit 2006 auch "Die schönsten Weihnachts-Hits". Bei der Benefizgala musste sie nur 2011 krankheitsbedingt pausieren, damals sprang Jörg Pilawa ein. Nun wird diese Show ihre generell letzte Sendung im ZDF sein.