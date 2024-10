Beim Seriencamp Festival im Juni dieses Jahres hat die neue ARD-Serie "Bad Influencer" ihre Premiere gefeiert, nun gibt es auch für alle anderen Interessierten einen Veröffentlichungstermin. Die acht Folgen stehen ab dem 8. November in der ARD-Mediathek zum Abruf bereit. Die lineare Ausstrahlung erfolgt am 15. November im SWR Fernsehen.

"Bad Influencer" ist die Debütserie der beiden Regisseurinnen Lilli Tautfest und Melanie Waelde. Inhaltlich geht es um die junge Frau Donna, die als Trophäe des Pick-up-Artists Pascal online gedemütigt wird. Das will sich Donna aber nicht gefallen lassen - und mit gleichen Mitteln zurückschlagen. Donna begibt sich also ins Game der Influencerinnen und Influencer, hier will sie mit feministischen Anliegen punkten und die Deutungshoheit über ihr Bild, und damit über sich selbst, zurückgewinnen.

Und so fordert Donna Pascal heraus: In nur einem Monat will sie mehr Follower:innen haben als er. Das Problem: Nur mit Entschlossenheit und Authentizität kommt Donna nicht weit - und so langsam verändern die Regeln des Business das Leben der jungen Frau. Und dann ist da auch noch Ex-Freund Rico, der sich Donna als Social-Media-Manager aufdrängt und damit nicht wirklich hilfreich ist bei dem Ziel, die Regeln der Influencerwelt mit Idealen zu überwinden.

"Bad Influencer'" ist eine Produktion von IT Media Medienproduktion zusammen mit Tellux next im Auftrag des SWR für die ARD Mediathek. Die Serie wurde von Alexander Ferwer und Philipp Schall produziert, Producerin ist Tina Lenz. Anika Soisson und Lilli Tautfest schrieben die Drehbücher für die Serie. In den Hauptrollen sind Lia von Blarer, Salome Kießling, Lukas T. Sperber und Nils Hohenhövel zu sehen. In weiteren Rollen spielen unter anderem Julika Jenkins, Malene Becker, Zsá Zsá Inci Bürkle, Estefania Mputu, Sarah Mangione, Lotta Schwerk, Tom Beck, Monika Anna Wojtyllo, Odine Johne, Michael Epp, Til Schindler, Dinas Dean, Lea van Acken, Lukas Leonhardt, Arnd Klawitter, Zero Pilnik, Lale Andrä, Nevena Schöneberg und Barbara Dussler. Die Redaktion liegt bei Jan Berning.