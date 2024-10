Schon vor einigen Monaten hat Vox ein Spin-Off von "Grill den Henssler" angekündigt. In "Deutschland grillt den Henssler" soll der TV-Koch gegen das ganze Land antreten - und nun gibt es auch Details zu Sendetermin und anderen Beteiligten. So ist die neue Show erstmals am 10. November zu sehen, insgesamt vier Ausgaben werden am Sonntagabend zur besten Sendezeit ausgestrahlt.

Vox spricht von "DEM Koch-Event" und der "größten Herausforderung für Steffen Henssler". Der TV-Koch nimmt es in dem Format mit Teams aus Traditionsköchen und Promipaten aus allen 16 Bundesländer auf. Pro Show treten vier Bundesländer gegen Henssler an, zusammen bilden die Bundesländer das Team Deutschland. Wer am Ende jeder Folge im Kampf um den Pokal vorne liegt, entscheiden abwechselnde Jury-Überraschungen, unter anderem eine Publikumsjury. Moderiert wird das Format von Laura Wontorra.

In der ersten Ausgabe treten Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und das Saarland gegen Steffen Henssler an. Die teilnehmenden Promis sind Ailton, Felix Kroos und Das Bo, die jeweils einen Profi-Koch an die Seite gestellt bekommen. Eine Besonderheit ist das Saarland: Hier tritt Christian Rach alleine an. Er ist normalerweise Juror bei "Grill den Henssler" und kocht nun also erstmals direkt gegen Steffen Henssler. Vox behauptet sogar: "Christian Rach kocht zum ersten Mal im deutschen Fernsehen." Das stimmt allerdings nicht.

Weitere Promis, die in den drei anderen Folgen kochen werden, sind unter anderem Marco Schreyl, Ilka Bessin, Julian F.M. Stoeckel, Inka Bause, Guildo Horn, Frauke Ludowig oder auch Uwe Ochsenknecht. Besonderheiten gibt es darüber hinaus noch in Thüringen und Niedersachsen: Marco Schreyl (Thüringen) tritt zusammen mit Traditionsköchin Cosima Bachmann an, die ihren Sohn André mitnimmt. Frauke Ludowig wurde ihr Bruder Frank an die Seite gestellt. Produziert wird "Deutschland grillt den Henssler" von ITV Studios Germany.