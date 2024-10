Nach "Exatlon" holt der neue Sport1-Miteigentümer Acun Medya ein weiteres Format aus seinem Portfolio nach Deutschland - die Frage sei allerdings erlaubt, inwiefern es eigentlich zur bislang sehr männlichen Ausrichtung des Senders passt. Schon in der kommenden Woche wird Sport1 nämlich ein Fashion-Format mit dem "My Style Rocks" ausstrahlen, das montags bis freitags um 18:00 Uhr laufen wird und ein wenig an die erfolgreiche Vox-Show "Shopping Queen" erinnert.

In "My Style Rocks" stehen zwölf Frauen im Mittelpunkt, die sich einem "Fashion Battle" stellen, das nichts weniger als "die stylischste Frau Deutschlands" ermitteln soll. Dabei sollen die Teilnehmerinnen täglich ihre Outfits präsentieren, die ihre Pläne für den Tag widerspiegeln - vom Casual Date im Café über anspruchsvolle Business-Termine bis hin zu einer Club Night. Nach der Präsentation ihrer Outfits werden die Kandidatinnen nach einem Punktesystem von Modeexperten sowie von den anderen Kandidatinnen auf der Grundlage ihrer Kreativität, ihrer Präsentation und ihrer Übereinstimmung mit dem Thema des Tages kommentiert und bewertet. Am Ende der Woche gibt es zudem ein bestimmtes Thema, das die Frauen umsetzen sollen. Die Kandidatin, die den Wochen-Preis gewinnt, kann am Ende der Staffel ein Preisgeld in Höhe von 20.000 Euro.

Präsentiert wird "My Style Rocks" von Gülcan Kamps, die aktuell auch als Kandidatin in der neuen Staffel der RTL-Show "Die Verräter" zu sehen ist. Und auch sonst setzt Sport1 auf prominente Namen: In der Jury sitzen nämlich Modezar Harald Glööckler, Schauspielerin Larissa Marolt, Beauty-Experte Andreas Wendt und die Modejournalistin Sandra Bauknecht. Ob eine Modeshow aber tatsächlich das ist, was Sport1 gefehlt hat, steht freilich auf einem anderen Blatt.