am 13.10.2024 - 10:57 Uhr

Eine zweite Staffel seiner Rateshow "Wer isses?" hatte ProSieben bereits in Aussicht gestellt. Doch wie nun bekannt wurde, wird es in den neuen Folgen, deren Ausstrahlung allerdings erst im kommenden Frühjahr erfolgen soll, eine personelle Veränderung geben. Während Chris Tall weiterhin an Bord bleibt, ist Ralf Schmitz als zweiter Team-Captain fortan nicht mehr mit dabei.

Anstelle von Schmitz wird stattdessen Michelle Hunziker regelmäßig bei "Wer isses?" zu sehen sein, wie ProSieben jetzt angekündigt hat. Moderiert wird "Wer isses?" unterdessen auch weiterhin von Steven Gätjen.

In der Show müssen zwei Teams ungewöhnlichen Berufe, seltene Hobbys oder skurrilen Eigenheiten ihnen unbekannter Kandidatinnen und Kandidaten auf den ersten Blick erraten. Wer dabei gemeinsam mit einem wechselnden Promi-Gast das größere Enttarnungstalent beweist, erspielt ein Preisgeld für den eigenen Publikumsblock.

"Ich liebe Rätselraten! Und bei 'Wer isses?' baue ich voll auf meine weibliche Intuition - so schnell führt mich kein Kandidat und keine Kandidatin hinters Licht", zeigt sich Neuzugang Michelle Hunziker überzeugt. "Chris hat durch seine Erfahrung aus Staffel 1 zwar quasi einen Heimvorteil, aber so schnell macht auch er mir nichts vor. Ich werde ihm schon zeigen, wer hier die bessere Detektivin ist."

Die erste Staffel, die im Frühjahr am Dienstagabend zu sehen war, hatte durchwachsene Quoten erzielt. Nach einem guten Start mit mehr als elf Prozent Marktanteil ließ das Interesse des Publikums allerdings etwas nach. Produziert wird die Rateshow, die auf der "Line Up"-Rubrik aus James Cordens "Late Late Show" basiert, von Tresor TV.