am 13.10.2024 - 11:13 Uhr

Fünf Jahre ist es inzwischen her, dass der RTL+-Vorgänger TVNow mit "M - Eine Stadt sucht einen Mörder" sein erstes Fiction-Original an den Start brachte - eine Koproduktion zusammen mir ORF und der Produktionsfirma Superfilm. Seither war die Serie zwar auch im Pay-TV zu sehen, doch eine Free-TV-Ausstrahlung erfolgte zumindest in Deutschland erstaunlicherweise bis heute nicht.

Überraschend wird 3sat das nun ändern, wenn auch einer zu einer Randzeit im Programm. Der Kultursender zeigt die Serie von Produzent und Regisseur David Schalko, bei der es sich um ein Remake von Fritz Langs gleichnamigem Filmklassiker handelt, ab Montag, den 25. November an drei Abenden in Folge jeweils um 23:30 Uhr. An jedem Abend gibt es somit zwei Folgen der sechsteiligen Serie zu sehen.

In der Serie geht es wie schon im Film um eine Stadt, in der Kinder zunächst spurlos verschwinden. Nach und nach werden ihre Leichen gefunden. Für die Boulevardpresse ist das ein gefundenes Fressen, die Polizei erlebt eine Reihe von Niederlagen. Politisch ist die Mordserie ein großes Problem, gleichzeitig ist es für den aufstrebenden Innenminister eine Chance, um sich zu profilieren. Und dann schaltet sich auch die Unterwelt ein: Aufgrund der umfassenden Berichterstattung in der Presse und den Razzien der Polizei können die ganz normalen Gangster ihren Geschäften nicht mehr nachkommen.

Der Cast ist mit Verena Altenberger, Moritz Bleibtreu, Bela B, Christian Dolezal, Lars Eidinger, Sarah Viktoria Frick, Michael Fuith, Udo Kier und vielen weiteren sehr prominent besetzt. Als Produzenten zeichnen John Lueftner und David Schalko verantwortlich, neben Schalko ist zudem Evi Romen für das Drehbuch zuständig.