Elektronische Musik bei N-JOY, Kusmagk bleibt zu Hause

Die junge NDR-Welle N-JOY widmet sich nun in einer eigenen Sendung der elektronischen Musik - allerdings zunächst auf den Monat August begrenzt. Der werdende Vater Peer Kusmagk sendet von zu Hause. Und bei Deezer gibt's mehr Podcasts.



03.08.2017 - 11:59 Uhr von Uwe Mantel 03.08.2017 - 11:59 Uhr



Der NDR-Sender N-JOY startet - zunächst auf den Monat August begrenzt - die neue Sendung. Immer am Dienstagabend zwischen 22 Uhr und Mitternacht widmet sich die Sendung der, also Genres wie Deep House, Future House, Tropical House, Tech House und Downtempo. Neben Neuentdeckungen sollen auch altbekannte N-JOY-Songs in neuen Remixen zum Programm gehören. Von Streaming-Diensten will man sich abheben, indem man eine "musikjournalistische Show mit Hintergrundinformationen, Rubriken und einzelnen, per Hand ausgewählten DJ-Mixen" bietet. Präsentiert wird die Show von, Gitarrist der Band "Stanfour". "'N-JOY Club' ist für mich eine Herzensangelegenheit und nicht nur für Clubgänger, sondern auch für alle Liebhaber der elektronischen Musik spannend, die ganz neue Sounds entdecken wollen", so Lidsba. Programmchef Norbert Grundei: "Elektronische Musik ist derzeit ein großer Trend. Ich freue mich, dass wir mit ‚N-JOY Club‘ ein hochwertiges Format in unser Programm aufnehmen, das unsere musikjournalistische Vielfalt unterstreicht."



Wieund Janni Hönscheid die Schwangerschaft so verbracht haben, kann man sich ab kommendem Montag um 22:15 Uhr in einer eigenen Dokusoap bei RTL II anschauen. Tatsächlich steht die Geburt jetzt aber sogar schon unmittelbar bevor, der errechnete Termin liegt Anfang kommender Woche. Kusmagk bleibt trotzdem weiterhin nachmittags beiauf Sendung, allerdings sitzt seine Co-Moderatorin Katrin Schifelbein bis auf weiteres alleine im Studio, während Peer Kusmagkist. "Mein Chef hat mir ein Studio in die Küche bauen lassen, damit ich auf jeden Fall zu Hause bin, wenn es bei Janni losgeht", so Kusmagk. "Ich habe ihm gesagt: Ich will die Hörer nicht im Stich lassen, aber das Baby geht vor. Ist doch 'ne Knaller-Lösung!"



Nachdem Media Broadcast angekündigt hat, dasnicht mehr länger betreiben und verkaufen zu wollen, haben diverse Rundfunkverbände wie VPRT und APR und Senderbetreiber wie Divicon oder Uplink im März gemeinsam dieabgegeben. Da sie bzw. die durch sie vertretenen Unternehmen an der Übernahme von Teilen der UKW-Infrastruktur interessiert sind, sichern sie sich gegenseitigauch für alle jene zu, die nicht Eigentümer der Infrastruktur werden. Dazu wurde nun ein Standardrahmenvertrag entwickelt, er online auf frankfurter-erklaerung.org abrufbar ist. Er basiert auf der bisherigen Regulierung der Bundesnetzagentur und passt diese der zukünftigen Situation an. Eine zweite nun vorgelegte Unterlage befasst sich mit den. Sie beschreibt, unter welchen Rahmenbedingungen die Unterzeichner der Frankfurter Erklärung davon ausgehen, dass ein Preishöhenmissbrauch vermieden wird. Vor allem an exponierten Standorten, zu denen die Programmanbieter und ihre Senderbetreiber entsprechend aufgrund regulatorischer Vorgaben der Bundesnetzagentur und der Landesmedienanstalten keine Alternative haben, soll ein Missbrauch der sich so ergebenden Position des Eigentümers einer Antenne ausgeschlossen werden.



© Deezer © Deezer ist eine strategische Kooperation mit der Podcast- und Hörspiel-Plattform audioBoom eingegangen. Im Zuge dieser Partnerschaft haben Deezer-Nutzer direkten Zugriff auf rund 230 neue Podcasts, Hörbücher und Hörspiele in Englischer und Spanischer Sprache. Inhalte von audioBoom werden bei Deezer in Deutschland, Frankreich, UK, Irland, der Schweiz, Österreich und Brasilien verfügbar sein. "Neben Musik bieten wir das beste Lean-Back-Erlebnis. Wir freuen uns, dass unsere Nutzer durch die Partnerschaft mit audioboom Zugriff auf einen noch größeren und vielfältigen Katalog haben", sagt Chris Baughen, VP Content & Productions bei Deezer.

