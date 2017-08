Deutscher Radiopreis: Die ersten Nominierungen sind da

© NDR/Morris Mac Matzen

Am 7. September wird zum achten Mal der Deutsche Radiopreis vergeben. Nun wurden die Nominierten in den Kategorien "Bestes Interview", "Beste Innovation", "Beste Comedy" und "Bester Moderator" bekannt gegeben.



Wer in diesem Jahr am 7. September mit einem deutschen Radiopreis ausgezeichnet wird, der wird die Trophäe vor ganz besonderer Kulisse entgegennehmen: Die Verleihung findet erst- und einmalig in der Hamburger Elbphilharmonie statt. In vier Kategorien steht nun bereits fest, wer in die engere Auswahl für die Auszeichnung gekommen ist. In der Kategorie Bestes Interview konkurrieren Gabi Fischer mit ihrer "Blauen Couch" von Bayern 1, "Bärbel Schäfer - der Sonntagstalk" von hr3 sowie "Die Woche des Adonis", das von Radio Bremen für Cosmo produziert wird. Darin spricht der 25-jährige syrische Flüchtling Adonis Alkhaled mit Cosmo-Redakteur Lars Schweinhage regelmäßig über seine Erlebnisse. Laudator ist hier Michael Otto.



In der Kategoriestehen Radio Gong 96.3 mit dem "S-Bahn-Casting. Deine zwei Stationen Ruhm", Deutschlandfunk Kultur mit "Zur Herstellung der Aussagebereitschaft" sowie Radiobremen und die jungen Hörfunkprogramme der ARD mit "Wishlist" auf dem Nominierungszettel. Und wer sich nun über "Wishlist" wundert: Die Serie wurde nicht nur im Bewegtbild für Funk umgesetzt, sondern auch als Hörspielserie, in der eine andere Geschichte erzählt wird als im Webvideo. Übergeben wird der Preis hier von Johannes Oerding. Ins Rennen um diegehen NDR " mit "Wir sind die Freeses", der "Comedykeller" von Hit-Radio FFH sowie 104.6 RTL mit "Von Null auf Hundert". Die Laudatio komm hier von Fürstin Gloria von Thurn und Taxis. In der Kategoriekonkurrieren Wolfgang Leikermoser, der morgens bei Antenne Bayern im Einsatz ist, John Ment aus der Morningshow von Radio Hamburg und Philipp Schmid, der bei NDR Kultur "Klassisch in den Tag" startet. Der Sieger erhält seine Trophäe aus der Hand von Toni Garrn.



Unterdessen sind auch erste musikalische Auftritte bei der Verleihung bekannt gegeben worden, durch die - wie bei deutschen Preisverleihungen ja allgemein üblich - wieder Barbara Schöneberger führen wird. Als erste musikalische Gäste sind nun, die einen Song aus ihrem Solo-Debütalbum "Fake Sugar" zum Besten geben wird, undbestätigt. Anne-Marie schaffte 2016 zusammen mit der Band Clean Bandit und dem Song "Rockabye" einen Nummer-1-Hit, ihre ersten beiden Singles "Alarm" und "Ciao Adios" stiegen in den Charts nur in die 20er-Ränge, dürften vielen Radio-Hörern aber freilich trotzdem bestens sein. Übertragen wird die Verleihung übrigens live ab 20:05 Uhr in vielen Radioprogrammen sowie online, zeitversetzt ist sie dann auch in diversen Dritten Programmen im Fernsehen zu sehen.



© RPR1 © RPR1 RPR1 hat Anfang dieser Woche die neue Sendung "RPR1. Die Top-Themen am Mittag" an den Start gebracht. Werktags zwischen 12 und 13 Uhr gibt's nun immer einen Mix aus News, Interviews, Reportagen aus Deutschland, Europa und der Welt. Zusammengefasst wird auch, was am Vormittag in der Region passiert ist. Moderiert wird die Sendung von Jens Baumgart. Die Sendung soll eine Brücke zwischen der Nachrichtenschiene in der Morningshow und "Der Tag in Rheinland-Pfalz" am Abend bauen, was 2012 mit dem Deutschen Radiopreis als bestes deutsches Nachrichtenformat ausgezeichnet worden war. "Wir möchten unser umfassendes Nachrichtenangebot mit noch mehr Hintergrund-Informationen und Meinungsbeiträgen anreichern. Im Detail bedeutet das mehr Platz im Programm für mehr Meinung, mehr Reportagen und Expertengespräche", sagt RPR1.-Programmchef Karsten Kröger.



Der Vermarkter AS&S Radio hat einen eigenen Podcast gestartet . Darin sollen Persönlichkeiten aus Radio sowie Moderatoren und andere Macher aus den ARD-Hörfunkredaktionen in Interviews und Gesprächen erzählen sie über ihr Medium, ihren Sender, ihre Welle und sollen somit einen Blick hinter die Kulissen ihres Alltags gewähren. Zu Wort kommen naheliegenderweise nur Personen der Radiowellen, die von AS&S verkartet werden. AS&S Radio-Geschäftsführer. "Mit dem AS&S Radio-Podcast möchten wir Lust auf das Medium Radio machen. Dies kann niemand besser als die Moderatoren und Macher hinter dem Mikrofon selbst."