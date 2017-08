Radiopreis-Nominierungen komplett, Podcast-Studie

© NDR/Morris Mac Matzen

Die Nominierungen in den Kategorien Morningshow, Moderatorin und Information für den Deutschen Radiopreis stehen nun fest, Podcasts werden laut einer Studie beliebter, Horst Hoof verlässt FFH in Richtung NDR 1 Welle Nord und Holger Tapper ist zurück bei SAW



Eine Woche vor der Verleihung deswurden nun auch in den letzten drei noch ausstehenden Kategorien die Nominierungen bekannntgegeben. Hoffnungen auf eine Auszeichnung in der Kategoriekönnen sich die Teams von "Mission Aufstehen" von Radio Hamburg, "T-Bones Breakfast Club" vom Berliner Sender Star FM 87,9 sowie "Hielscher und Haase" von Deutschlandfunk Nova machen. Laudator ist Jan Josef Liefers. Auf den Preis für diekönnen Kaya Laß von Antenne Niedersachsen, Kathie Kleff von Radio Gong 96,3 München und Gerlinde Jänicke von 94,3 rs2 hoffen. Übergeben wird der Preis von Michael Mittermeier. Und schließlich sind "Politik am Sonntag" von R.SH, "Eine Stunde History US-Immigration - Über diese Insel lief alles" von Deutschlandfunk Nova und "Money Island. Das System Madeira - Steuerparadies mit dem Segen der EU-Kommission" von B5 aktuell in der Kategorienominiert. Gratulieren wird hier Bundesbank-Präsident Jens Weidmann. Alle Nominierten auch in den acht weiteren Kategorien gibt's nochmal auf der Webseite des Radiopreises



Und schließlich steht nun auch das Rahmenprogramm für die Verleihung. Nachdem in den letzten Wochen schon Autritte vo Beth Ditto, Anne-Marie, Adel Tawil, Johannes Oerding, Wincent Weiss und Peter Maffay angekündigt wurden, gab man nun noch Auftritte vonbekannt. Benny Andersson war das eine B aus ABBA. Beim Radiopreis gibt er einen Song aus seinem Ende September erscheinenden Soloalbum "Piano" zum Besten. Der Geiger Nigel Kennedy spielt ein klassisches Solo auf seiner Violine, was zusammen mit der besonderen Akustik der Elbphilharmonie, in der die Verleihung diesmal stattfindet, für ein besonderes Erlebnis sorgen soll. Die Verleihung wird am 7. September ab 20:05 Uhr auf zahlreichen Radiosendern live übertragen, wer nicht nur hören, sondern auch sehen will, kann online auf einen Livestream zurückgreifen. Zeitversetzt ist die Verleihung dann auch bei mehreren Dritten im Fernsehen zu sehen. Die Moderation übernimmt Barbara Schöneberger, als Radiokommentatoren begleiten Elke Wiswedel (NDR 2) und Florian Weiss (Antenne Bayern) den Abend für die Hörer im Radio.



Der Audio-Vermarkter AS&S hat eine Studie zur Verbreitung von Podcasts in Deutschland in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse werden im Rahmen der dmexco Mitte September vorgestellt, erste Zahlen gab's schon jetzt. Demnach geben73 Prozent nutzen diese auf dem Smartphone, 61 Prozent am Laptop. Die größte Verbreitung finden Podcasts in der Zielgruppe der 30 bis 49-Jährigen, gefolgt von den 14- bis 29-Jährigen. 29 Prozent sind 50 Jahre und älter. Die Hörer sind darüber hinaus durchschnittlich jünger, gebildeter und aus einkommensstärkeren Haushalten als die Vergleichsgruppe der Nicht-Hörer.



Einen Wechsel am Morgen gibt's bei, der zuletzt morgens beizu hören war, führt ab dem 4. September montags bis freitags zwischen 5 und 9:30 Uhr durch die Sendung "Guten Morgen Schleswig-Holstein". Unterstützt wird er dabei von Mandy Schmidt, die schon seit Beginn des Jahres morgens unter anderem Wetter und Verkehrsinfos liefert. Hoof löst dort Jan Bastick ab, der dann gemeinsam mit Maja Herzbach "Schleswig-Holstein bis 2" moderiert. Volker Thormählen, Direktor des NDR-Landesfunkhauses: "Ich freue mich sehr auf Horst Hoof. Er ist ein Radio-Vollprofi und großer Musik-Fan. Außerdem ist er ein interessierter und aufmerksamer Gesprächspartner. Das passt ausgezeichnet zu NDR 1 Welle Nord. Dass Jan Bastick uns als Moderator erhalten bleibt, ist ein großes Glück – er ist Schleswig-Holsteiner durch und durch und gehört zu uns."



Weitere Radio-Personalie:, der 2009 nach 14 Jahren beizu Radio Brocken gewechselt war, kehrt zu seinem ehemaligen Sender zurück und moderiert ab Mitte Oktober neuem Muckefuck-Team ab 5 Uhr morgens die Hörer in Sachsen-Anhalt. "Es fühlt sich alles sehr gut an! Ich gehöre einfach zu diesem Sender und freue mich auf meine alten und neuen Kollegen! radio SAW ist für mich immer Heimat geblieben", so Holger Tapper. Geschäftsführer und Programmdirektor Mario A. Liese: "Wir freuen uns sehr, dass wir einen lieben Kollegen und Freund wieder an unserer Seite haben. Holger Tapper ist einer der beliebtesten Moderatoren in Sachsen-Anhalt! Mit seiner Rückkehr knüpft Holger an seine großen Zeiten bei radio SAW an. Unsere Hörer können sich morgens auf eine perfekte Mischung aus Musik, Entertainment und Informationen für einen schönen Start in den Tag freuen."



Im Sommer 2011 wurde ausim Rahmen eines größeren Relaunches schlicht "Antenne 1". Rund sechs Jahre später hat der Sender, der bislang stattdessen seinen Claim "Hier für Euch" im Logo führte, seinen Namenszusatz "Hitradio" heimlich still und leise wieder eingeführt. Gegenüber radioszene.de begründet der Sender das mit der sich verändernden Situation auf dem Radiomarkt, wo durch neue digitale Angebote eine klare Positionierung um so wichtiger werde. "Da die Bezeichnung 'Hitradio' unsere Musikkompetenz noch besser zum Ausdruck bringt und unsere Positionierung im Markt verdeutlicht und erinnerbarer macht, haben wir uns dazu entschieden, das Radioprogramm von antenne 1 wieder mit dem Zusatz „Hitradio“ zu versehen", sagte der Sender gegenüber radioszene.de



Bereich Datenmanagement und die operative Umsetzung der Sender-Websites und -Apps kümmert. Kathrin Lugert verantwortet das Business Development, also die Bereiche New Business und Digitale Vermarktungssteuerung sowie generell das digitale Projektmanagement. Beide berichten an Sven Rühlicke, Geschäfsleiter Digital von Antenne Bayern.

strukturiert seinenneu. Er gliedert sich künftig in die Abteilungen Digital Operations & Data sowie Business Development. Für ersteren zeichnet Matthias Ross verantwortlich, der sich somit um den