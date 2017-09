Kanzlercheck in jungen Radios, Social-Media-Show bei RTL

© WDR/Herby Sachs

Kurz vor der Bundestagswahl stellen sich Angela Merkel und Martin Schulz den Fragen von Hörern der jungen ARD-Radios. 89.0 RTL startet unterdessen eine neue Social-Media-Show und in Norwegen ist die UKW-Abschaltung erfolgreich gelaufen.



21.09.2017 - 11:22 Uhr von Alexander Krei 21.09.2017 - 11:22 Uhr



© WDR/Herby Sachs

Die jungen ARD-Radio machen wenige Tage vor der Bundestagswahl den. Es handelt sich dabei um zwei Live-Sendungen, in denenjeweils 60 Minuten lang die Fragen von Hörern und Nutzern von zehn Radio-Programmen aus ganz Deutschland beantworten. Mit dabei sind, das die Sendungen auch produziert. Neben den Radiosendungen soll es außerdem einen Facebook-Livestream geben, um dessen Produktion sichkümmert. Angela Merkel stellte sich bereits am Donnerstag seit 11 Uhr den Fragen, Martin Schulz folgt am Freitag zur gleichen Zeit. Die Moderation wird vonübernommen.



© 89.0 RTL

startet von dieser Woche an eine Show rund um soziale Netzwerke wie. Morningshow-Moderatorlädt fortan jeweils donnerstags um 20:00 Uhr Online-Stars ins Studio, um mit ihnen über Themen zu sprechen, die die Netz-Welt bewegen. An seiner Seite ist, dem alleine bei der Video-Plattform Musical.ly mehr als 400.000 Fans folgen. Einige Fans können sogar als Zuschauer live im Studio mit dabei sein, verspricht 89.0 RTL. "Ich freue mich auf eine ganz neue Sendung neben meiner Morningshow", so Moderator BigNick. "Die Welt von Social Media Stars ist enorm spannend. Nicht umsonst sind die meistgeklickten Videos im Netz Vlogs sowie Q&As. Und überhaupt, der Spaß an neuen Apps und Plattformen macht extrem viel meiner Freizeit aus, da stehe ich auch gern mal noch etwas länger im Studio."



© MDR

Mit Zufriedenheit blickt der Verein Digitalradio Deutschland nach, wo seit Januar derwird. Die Tagesreichweiten sind demnach wenige als erwartet zurückgegangen: So hören aktuelltäglich Radio, vor einem Jahr waren es 67,1 Prozent. "Die Zahlen können nicht anders interpretiert werden: Der Übergang von UKW auf DAB+ ist ein Erfolg", so, der Organisation, die die nationalen Sender NRK, MTG und Bauer Media vertritt. Im Gegensatz zu Tageszeitungen und Fernsehen sei es den privaten Radiostationen gelungen, ihren Umsatz im zweiten Quartal 2017 zu steigern., hofft angesichts dieser Zahlen auf ein Umdenken in Deutschland: "Die aktuellen Nutzungszahlen belegen eindrucksvoll, dass vor allem private Anbieter von DAB+ profitieren. Mein Appell an die Privatsender in Deutschland: Schauen Sie auf Ihre Kollegen in Norwegen, investieren Sie in DAB+,und gewinnen Sie Werbekunden und Hörer mit zielgruppenspezifischen Programmen,"



© Vogtland Radio

Dashat eine: Nach dem Weggang von Uwe Heinl hat seine bisherige Stellvertreterindie Programm- und Studioleitung übernommen. Sie ist bereits seit 2008 Teil des Senders. "Wir haben viele Ideen, das kommende Jahr dürfte für unsere Hörer einige Überraschungen bereithalten", so Schulz mit Blick auf das 20-jährige Jubiläum, das Vogtland Radio 2018 feiern wird. Madlen Schulz absolvierte den Abschluss ihres Studiums an der Hochschule Mittweida und begann danach erst ein Praktikum und schließlich ein Volontariat bei Vogtland Radio. Anschließend moderierte sie mehr als sechs Jahre lang die Morgensendung.



© KCRW

Teilen

Auch in Zukunft wird ineinverbreitet. Der Medienrat der Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb) hat in seiner jüngsten Sitzung demBerlin den Zuschlag gegeben. Der Kanal erhält die Frequenz 104,1 MHz für sieben Jahre. Die Neuausschreibung war erforderlich geworden, nachdem der bisherige Veranstalterseine Zulassung wegen Umstrukturierungen zurückgegeben hatte. KCRW Berlin hatte sich mit einem Programmkonzept beworben, das die teilweise Übernahme des aktuellen NPR-Programms beinhaltet. Dieses Programm wird durch neue Formate des amerikanischen Partner-Senders KCRW und durch in Berlin produzierte Sendungen ergänzt. "Wir haben uns für KCRW entschieden, da wir in der Kombination dieser Programmübernahmen mit einer Verstärkung lokaler Produktionen auf dem neuen Sender einen besonderen Vielfaltsbeitrag für die Berliner Radiolandschaft sehen“, so