Birenheide wird Programmchef von PSR, Küffner von ffn

Torsten Birenheide wechselt von BB Radio zu Radio PSR und wird dort neuer Programmchef, einen neuen Programmdirektor gibt's demnächst auch bei radio ffn. Der Deutschlandfunk fasst den Tag in einem neuen Podcast zusammen.



28.09.2017 - 11:30 Uhr von Uwe Mantel



Torsten Birenheide wird Anfang 2018 neuer Programmchef von Radio PSR. Er löst dort Marco Brandt ab, der nach fünf Jahren bei dem sächsischen Sender seinen Lebensmittelpunkt zurück nach Berlin verlagern will. Birenheide kommt vom BB Radio, das er seit sieben Jahren als Programmchef führt. Seit 2010 verantwortet er zudem parallel auch das Programm von Radio Teddy. Birenheide: "'Radio PSR ist eine der stärksten Radiomarken Deutschlands, nah an den Menschen dran, immer innovativ und voller Herzblut für Sachsen. Ich freue mich schon sehr darauf, Teil dieses tollen Teams zu sein." Friedrich A. Menze, Geschäftsführer von Radio PSR: "Wir sind überzeugt, dass wir mit Torsten Birenheide einen erfahrenen Radioprofi für die strategische Zukunftsarbeit von Radio PSR gewinnen konnten. Torsten Birenheide hat in verschiedenen Führungspositionen über viele Jahre hinweg gezeigt, dass er starke Sendermarken erfolgreich führen und langfristig stabil positionieren kann."



Zum neuen Jahr gibt's auch bei radio ffn einen Wechsel auf dem Programmdirektor-Posten: Jens Küffner wechselt dann vom schleswig-holsteinischen Sender R.SH zu radio ffn und löst dort Harald Gehrung ab, der vor einem Jahr die Leitung interimsweise von Ina Tenz übernommen hatte, eigentlich aber Geschäftsführer des Senders ist. Gehrung: "Wir freuen uns, mit Jens Küffner einen sehr erfahrenen Programmdirektor und Radiofachmann an Bord zu haben, der gerade im Bereich „Change-Management" viel Erfahrung mitbringt. Wir sind sicher, dass wir von seinem enormen Programmverständnis und seiner analytischen Herangehensweise profitieren werden und er ffn programmlich weiter zum Erfolg führen wird. Ich freue mich schon sehr auf unsere Zusammenarbeit." Jens Küffner: "ffn zählt zu den besten Adressen der deutschen Radiolandschaft. Dass ich künftig als Steuermann an Bord gehen darf, freut mich sehr. Für dieses Vertrauen danke ich ffn herzlich. Ich bin gespannt auf meine neue Mannschaft und natürlich auf Niedersachsen."



Zum Beginn dieser Woche hat der Deutschlandfunk seinen neuen Podcast "Der Tag" an den Start gebracht. Von Montag bis Freitag präsentieren Ann-Kathrin Büüsker, Dirk-Oliver Heckmann, Philipp May und Sarah Zerback ab 17 Uhr im Wechsel die wichtigsten Themen des Tages in 15-minütiger Form. Zwei bis drei tagesaktuelle Themen des Tages sollen vertieft werden. Deutschlandradio-Programmdirektor Andreas-Peter Weber: "Das neue Podcast-Angebot ‚Der Tag' bringt die Informationskompetenz von Deutschlandfunk an eine mobilere Zielgruppe. ‚Der Tag' präsentiert die wichtigsten Themen des Tages persönlicher, hintergründiger und unkonventioneller als ein klassisches Nachrichtenformat und transportiert die Stärken von Deutschlandfunk in die digitale Welt."



Der Trend zur eigenen Radiosendung für Musiker hält an. "Echo Jazz"-Gewinner Nils Wülker moderiert ab dem 3. Oktober jeden ersten Dienstagabend im Monat zwischen 18 und 19 Uhr bei 917xfm. In "Offbeat" stellt er die besten Songs rund um das Thema Jazz vor. "Wenn es die Hörer mitreißt, ist es Unterhaltung, wenn nicht, ist es Kunst – Dieses Zitat stammt vom legendären US-Jazzmusiker Louis Armstrong. Ich möchte in meiner neuen 917XFM-Sendung beweisen, dass sich diese beiden Welten perfekt kombinieren lassen", so Nils Wülker über seine neue Sendung. Der Star-Pianist Martin Stadtfeld geht unterdessen ab dem 30. September regelmäßig bei Klassik Radio auf Sendung. Jeden letzten Samstag im Monat präsentiert er zwischen 12 und 14 Uhr in "Martins Musik" "musikalische Meisterwerke, die ihn in seiner Karriere begleitet und geprägt haben", wie es in der Pressemitteilung heißt. Jede Sendung steht dabei unter einem bestimmten Motto, zum Start ist es "Kindheit". "Ich freue mich sehr, meine Leidenschaft für klassische Musik mit den Hörern von Klassik Radio teilen zu dürfen", sagt Martin Stadtfeld. "In meiner zweistündigen Sendung teile ich meine ganz persönlichen Lieblingsstücke der Klassik und gebe Einblicke in meine Welt der Musik."



Noch eine Personalie: Ab Januar 2018 übernimmt Sascha Thiel die Stelle als Marktkoordinator bei Regiocast. Bislang war er Geschäftsführer von Radio Salü. In seiner neuen Position soll er "das Zusammenspiel der einzelnen Märkte der Regiocast konzertieren und das Management von Schnittmengenprojekten weiter verbessern". Hintergrund sei, dass die Regiocast-Märkte durch Digitalisierung der Workflows enger zusammenwachsen. Thiel soll die Chancen, die sich daraus ergeben, erschließen. "Ich freue mich sehr, dass wir mit Sascha Thiel für die wichtige neue Position des Marktkoordinators einen erfahrenen und erfolgreichen Radiomanager gewinnen konnten. Durch unsere konsequente Strategie, als markt- und senderübergreifendes Radiounternehmen zu agieren, haben wir im Vergleich zu lediglich regional oder lokal aufgestellten Häusern bereits in den letzten Jahren erfolgreich gearbeitet. Auf Basis dieser sehr guten Strukturen wird es künftig noch wichtiger sein, Wissen und Ressourcen der einzelnen Märkte gut koordiniert und konsequent auszuspielen", so Dirk van Loh, Geschäftsführer Radio bei Regiocast.