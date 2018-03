Gstettenbauer bei FFH, Insta-Krimis von Energy

© FFH

Maxi Gstettenbauer ist künftig regelmäßig als Comedian im Programm von Hit-Radio FFH zu hören, Energy Berlin versucht sich am Format interaktiver Instagram-Krimis und die Rock-Antenne startet bald in Hamburg und nimmt Österreich ins Visier



Dienutzt das Osterfest für eine ungewöhnliche Aktion bei Instagram: Von Karfreitag bis Ostermontag gibt's dort jeden Tag einenzu sehen. Jedes Team-Mitglied aus der ENERGY-Morningshow, also Nick Sawatzki, Sarah Maria Breuer, Gregor Bogowicz und News-Anchor Micha Bottlik, erlebt jeweils an einem der vier Tage ab 10 Uhr seinen persönlichen Kriminalfall in den Insta-Stories . Die Hörer bzw. Instagram-Nutzer können über die Handlung mitentscheiden - nach jedem Teil kann abgestimmt werden wie die Protagonisten weiter agieren sollen. Den Anfang macht am Freitag Nick mit dem Krimi "Sport ist Mord", am Samstag erlebt Gregor den Krimi "Döner for One", am Ostersonntag steht für Sarah "Die Küchen-Katastrophe" auf dem Programm und am Montag schließt Micha mit "Im Botti des Feindes" die Reihe ab.



© Hit-Radio FFH © Hit-Radio FFH ist künftig regelmäßig im Programm von Hit-Radio FFH als "Montags-Maxi" zu hören. Der Stand-Up-Comedian erzählt immer montags im Wochenend-Rückblick kuriose, verrückte, lustige Geschichten: zum Beispiel über den WhatsApp-Wahn seiner Mutter, Stress mit seiner Freundin, die sich ein Kind wünscht oder von der Niederlage gegen einen 11-Jährigen beim Online-Spiel. Gstettenbauer arbeitet seit 2009 als Comedian und ist derzeit mit seinem Programm "Lieber Maxi als normal" auf Tour. Zudem ist er in diversen Fernsehformaten zu sehen, zuletzt etwa montags bei RTL II in "Was kann ich?" und dem "Comedy Clip-Club". Kürzlich startete zudem bei Comedy Central sein neues Format "Standup 3000".

Der Antenne-Bayern-Ableger "Rock Antenne" ist bald auch im Norden zu hören: Am 9. April startet um 5 Uhr die "Rock Antenne Hamburg". Der Sender übernimmt die UKW-Frequenz 106,8 MHz vom Alster Radio und wird auch via DAB+ verbreitet. Rock Antenne war mit 49 Prozent an der Betriebsgesellschaft von Alster Radio eingestiegen, Alster-Radio-Gesellschafter NWZ erhält im Gegenzug 18,5 Prozent der Anteile an der Rock Antenne. Die Expansion des Rock-Radios ist damit noch nicht abgeschlossen. So will das Rock-Radio nicht nur in Berlin und dem Rhein-Main-Gebiet auf Sendung gehen, sondern plant laut einem Bericht der "Radiowoche" auch den Gang nach Österreich, wo der Sender bundesweit via DAB+ verbreitet werden soll. Dazu hat die Rock Antenne mit den Verlegerfamilien Oschmann und Döser eine österreichische Tochter gegründet. Noch fehlt aber eine Lizenz.



Deram 12. April wirft seine Schatten voraus. Inzwischen ist nicht nur das Motto "Tonangebend" bekannt, sondern auch die Liste der Speaker. Inhaltlich soll sich alles um die Frage, wie bislang ungenutzte Potenziale und neue Möglichkeiten von Radio und Audio als wirksame Erfolgsfaktoren für Mediastrategien und Markenführung genutzt werden können, drehen. Zum Kongressauftakt geht der renommierte Medienwissenschaftler und Kommunikations-theoretiker Professor Dr. Norbert Bolz der Frage nach, wie sich die Entwicklung disruptiver Medienveränderungen auf die Wirtschaft, die Kommunikation mit den Konsumenten und die Positionierung von Marken auswirkt. Danach folgt ein Experten-Talk mit Helmut Huber (CMO, CHECK 24), Klaus Nadler (CEO, Carat Deutschland), Robert-Louis Ostertag (Head of Mediastrategie International, MediaMarktSaturn) und Oliver Adrian (Geschäftsführer, AS&S Radio). Ein weiteres Experten-Panel widmet sich dem Trend-Thema Podcasts, außerdem wird auf die neue MA Audio eingegangen. Alle Details gibt's unter radioadvertisingsummit.de