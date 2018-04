Nominierungen für Civis-Radiopreis, Spotify setzt auf Lokales

© Robert Scoble / Flickr (CC BY-ND 2.0)

WDR und HR können auf Auszeichnungen mit dem CIVIS-Radiopreis hoffen. Ein Springer-Podcast erhielt zudem eine lobende Erwähnung der Jury. Außerdem: Spotify-Europachef Kraus will sich mit lokalem Content von der Konkurrenz abheben.



05.04.2018 - 12:28 Uhr von Alexander Krei 05.04.2018 - 12:28 Uhr



, der, wird auch in diesem Jahr wieder Programmleistungen im Radio auszeichnen. Zu denim Bereichgehören gleich zwei deutsche Programme: Die"Schwerer als gedacht - Jobs für Flüchtlinge" und eine Folge aus der Frühprogrammserie, in der es um eine neue Flüchtlingsunterkunft und die damit verbundenen Ängste und Sorgen der Anwohner geht. Die Produktionen treten gegen das "Echo der Zeit" vom Schweizer Radiosenderan. im Bereichsind indes zwei SRF-Produktionen nominiert. Aus Deutschland ist dasüber ein Hochhaus in Gladbeck nominiert. Eineder Radiojury gibt's zudem für eine Folge desüber die Folgen des Syrien-Kriegs.



Der, den es gerade an die Börse gezogen hat, will mit einerweiter bei seinen Usern punkten. "In jedem Land sollen die Nutzer den Eindruck haben, Spotify wäre eine lokale Plattform. Schließlich ist es eine unserer größten Wetten, dass wir uns mit lokalem Content", sagte im OMR-Podcast . Dazu zählen auch Podcasts und Hörspiele, darunter "Fest & Flauschig" mit, aber auch Reihen wie "Die drei ???" und "Benjamin Blümchen". Insgesamt bauen 150 Musik-Redakteure bei Spotify die lokalisierten Playlists. Hinzu komme hierzulande ein starke, weil lokale Hip-Hop-Künstler in vielen Ländern aufgrund des jungen Durchschnittsalters der Nutzer die meistgespielten Musiker seien.



Zwischen April und Juli wird dasnach Süden und Norden hin erweitert. Im Zuge dessen hatnun angekündigt, dass es künftigzu hören sein wird. Auch in Teilen von Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg soll der Empfang möglich sein. "Der digitale Hörfunk ist damit voll in Hessen angekommen", meint. Der Sender, der mit aktuellen Hits eine junge Hörerschaft im Blick hat, ging 2013 als einer der ersten Digitalradioprogramme auf Sendung und ist auch in Bayern und Teilen Sachsens zu empfangen.



Schonwird der Radiosenderin diesem Jahr seinenverleihen. Diegeht an eine herausragende Autorenleistung, die gesellschaftlich, kulturell und wissenschaftlich relevante Themen für ein großes Publikum öffnet und zum Diskurs anregt. Die Bewerbungsphase hat jetzt begonnen und dauert noch bis zum 15. August - bis dahin können Verlage aus Deutschland, Österreich und der Schweiz jeweils bis zu drei Titel einreichen. Als Jury-Vorsitzender fungiert, die Preisverleihung findet am 21. November im Rahmen einer Jubiläumsgala im Schloss Herrenhausen statt.