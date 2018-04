Bielendorfer moderiert, Neuausrichtung für RBB-Radios

© rbb

Nachdem Bastian Bielendorfer schon eine eigene Comedy-Reihe bei 1Live hat, steigt er nun zum Moderator auf - Mitte Mai wird er bei 1Live Diggi zu hören sein. Der RBB plant derweil Veränderungen bei seinen Wellen radioBerlin und Fritz.



26.04.2018 - 14:00 Uhr von Alexander Krei



Anlässlich deshatVeränderungen beiin Aussicht gestellt. "Wir wollen uns mit einem radioBerlin 'reloaded' verstärkt der Zielgruppe der 40- bis 50-Jährigen zuwenden. Ziel ist,zu gewinnen, ohne Stammpublikum zu verlieren", sagte Schulte-Kellinghaus. "Fritz möchten wir umfassend neu denken und zu einerentwickeln, die vor allem auf Inhalte setzt, die mobil und online verbreitet werden – begleitet von einem linearen Ausspielweg im Radio." Zudem wird derzeit an einergearbeitet, die im November in der ARD-Audiothek bereitgestellt werden soll. Gemeinsam mit Radio Bremen und dem WDR realisiert der RBB das achtteilige Projekt unter dem Titel "Der nasse Fisch". Regie führt Benjamin Quabeck.



Derwird im Mai bei seiner jungen Wellegleich mehrere neue Moderatoren ans Mikrofon lassen. Dazu zählt auch, der einst als schlagfertiger Kandidat von "Wer wird Millionär?" bekannt wurde und später unter anderem als Autor des BestsellersErfolge feierte. Inzwischen ist Bielendorfer auch als Comedian gefragt und hat bei 1Live seine eigene Comedy seit einiger Zeit eine, in der er über seine Erfahrungen als Lehrerkind berichtet. In Köln glaubt man ganz offensichtlich auch an seine Moderations-Kunst, sodass er erstmals ambei 1Live Diggi zu hören sein wird. Zu den weiteren neuen Stimmen gehören



Dererweitert seine Sendefamilie und startet. Unter dem Label lulu Lalla gibt's neben lulu.fm fortan auch die Senderzu hören. luluGold spielt Disko-Maxis und -Raritäten aus den 70er Jahren, luluESC nimmt Hits des Eurovision Song Contests aus mehr als 60 Jahren ins Programm, lulu80XL befasst sich mit Maxis, Extended Version und Remixen aus den 80er Jahren, luluLoft spielt Deep House und Vocal Deep House und luluClub fokussiert sich auf elektronische Musik. "Wir bekommen, zum Beispiel zum 'Golden Gay Hit' oder unseren 'G80th' - also haben wir ihnen eine größere Bühne gebaut“, so



Dasundstarten einen neuen. Ab dem 4. Mai erklären verschiedene Experten injeweils freitags Hintergründe zu Topthemen der Woche. Er steht über iTunes, Spotify und SoundCloud zur Verfügung und wird in Kooperation mit RTL Radio Deutschland auch überverbreitet. Zu Wort kommen. Präsentiert wird der Podcast von Helmer Litzke und Frank Beecken. "Unser Podcast will den einen Gedanken mehr liefern, der im Radio zu kurz kommt", so Executive Producer Jochen Maass.