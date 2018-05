Vieles neu bei DASDING, neuer Chef für Antenne Bayern

© SWR

DASDING wartet im Mai mit zwei neuen Stimmen am Morgen und einem neuen Programmschema auf, Antenne Bayern findet den Nachfolger für Karl-Heinz Hörhammer bei der rt1.media group und die Bundesnetzagentur droht im UKW-Streit mit Regulierung



03.05.2018 - 12:26 Uhr von Uwe Mantel 03.05.2018 - 12:26 Uhr



Bei der jungen SWR-Wellehat der Mai eine Generalüberholung mit sich gebracht. Das geht schon morgens los: Dieund läuft künftig von 6 bis 10 Uhr, zudem gibt's mitein neues Moderatoren-Team, die die Sendung künftig im 14-tägigen Wechsel mit Cora moderieren werden. Programmchefin Alina Schröder: "Mit Nette und Flo bekommen wir zwei neue Moderatoren, die hervorragend in die Lebenswelt der DASDING-Hörerinnen und -Hörer passen, weil sie selbst Teil dieser Welt sind. Die Natürlichkeit der beiden soll sich genau so auch in den Sendungen vermitteln. Wir wollen keine künstlichen Kreaturen, sondern authentische, unaufgesetzte Personalities." Mit der verlängerten Morningshow ändern sich auch die weiteren Sendezeiten: Die Vormittags-Sendung mit Jenny läuft künftig von 10 bis 14 Uhr, die "Consi-Show" von 14 bu 18 Uhr. Ab 18 Uhr setzt der Sender dann mitverstärkt auf nachrichtliche Themen und fasst den Tag zusammen. Zudem soll in der Sendung allen Hörern die Möglichkeit gegeben werden, mitzureden. Mehr Platz im Programm soll's auch für neue Musik geben:läuft künftig an vier statt bislang zwei Tagen pro Woche. Montags von 20 bis 22 Uhr, dienstags bis donnerstags ist erst um 23 Uhr Schluss. Die Hip-Hop-Showwird künftig montags um 22 Uhr ausgestrahlt.



© Antenne Bayern © Antenne Bayern wechselt von der rt1.media group an die Spitze von Antenne Bayern und löst dort voraussichtlich im ersten Halbjahr 2019 Karl-Heinz Hörhammer ab, der seit 1991 die Geschicke des bayerischen Radio-Marktführers lenkt und sich dann in den Ruhestand verabschieden wird. Felix Kovac kam 2001 als Geschäftsführer und Programmdirektor zum Hitradio RT1 nach Augsburg, seit 2004 fungiert er als Geschäftsführer der rt1.media group und leitet den Unternehmensbereich Elektronische Medien der Mediengruppe Pressedruck. Seit 2005 ist er auch 1. Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Privater Rundfunk und seit 2008 Vorsitzender der Vereinigung Bayerischer Rundfunkanbieter. Michael Tenbusch, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung von Antenne Bayern: "Karlheinz Hörhammer hat über fast drei Jahrzehnte einen exzellenten Job gemacht und dabei Antenne Bayern zum erfolgreichsten privaten Radiounternehmen Deutschlands entwickelt. Mit Felix Kovac konnten wir eine erfahrene Führungspersönlichkeit für unser Unternehmen gewinnen. In den letzten Jahren hat er die Rundfunkaktivitäten der rt1.media group strategisch und wirtschaftlich hervorragend aufgestellt. Herr Kovac deckt dabei ein weites Spektrum aus Vermarktungs-, Programm- und medienpolitischem Knowhow ab, was ideale Voraussetzungen für seine Arbeit bei Antenne Bayern sind. Wir sind zuversichtlich, dass er unsere Unternehmensgruppe trotz massiver kommerzieller Konkurrenz des Bayerischen Rundfunks weiterentwickeln und dabei die Chancen der Digitalisierung in allen relevanten Bereichen nutzen wird."



Beinah wäre Anfang April zahlreichen Radiosendern die UKW-Verbreitung zumindest in einigen Gebieten abgeschaltet worden. Hintergrund: Der einstige Monoplist Media Broadcast zieht sich aus dem Geschäft zurück und hat die Antennen verkauft - die neuen Antennen-Eigentümer wollen nun teils aber deutlich mehr Geld von den neuen Sendernetzbetreibern, weil sie mangels Monopol nicht mehr der Regulierung unterliegen. Genau das könnte sich aber womöglich ändern, droht nun zumindest die, die damit offenbar Druck auf die neuen Player im Markt ausüben will, endlich zu Abschlüssen zu kommen - schließlich läuft die derzeit gültige Übergangsregelung Ende Juni endgültig aus. "Wir wollen zügig klären, ob und welcheüber beträchtliche Marktmacht verfügen. Diese Anbieter wären einerzu unterwerfen", lässt Jochen Homann, Präsident der Bundesnetzagentur, jetzt wissen. "Wir werden darauf achten, dass der seit dem Verkauf der UKW-Antennen andauernde Streit über deren Nutzung nicht auf dem Rücken der Radiohörerinnen und –hörer ausgetragen wird." Er erwarte, dass die beteiligten Marktakteure konstruktiv nach einvernehmlichen Lösungen suchen. "Sie haben es selbst in der Hand, ob und inwieweit wir am Ende Regulierungsentscheidungen treffen müssen." Auch wenn es kein deutschlandweites Monopol mehr gibt: Auch bei beträchtlicher Marktmacht in einzelnen Verbreitungsgebieten könnte die Bundesnetzagentur eingreifen. Jetzt hat man erstmal den neuen Eigentümern und Betreibern von Antennen und auch Media Broadcast förmliche Auskunftsersuchen zugestellt, um die Marktverhältnisse zu ermitteln.



© Top 100 Station © Top 100 Station begeht in diesem Jahr ihren zehnten Geburtstag. Als der digitale Sender 2008 von einem Team aus erfahrenen Radio-Leuten gestartet wurde, erklomm er schon nach wenigen Wochen den ersten Platz bei radio.de, bis heute ist man nach eigenen Angaben das erfolgreichste Hitradio-Format im Netz. Das Jubiläum begeht man vom 4. bis 6. Mai mit einer dreitägigen Dauersendung, in der das Team jede Menge Studiogäste willkommen heißen wird, darunter die Berliner Band Culcha Candela, Schauspieler aus dem Berliner Dungeon und Mitarbeiter von Madame Tussauds in Berlin. Diese Sendung wird via YouTube auch als Live-Video übertragen. Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums werden in diesem Jahr zudem zehn Extra-Kanäle mit ausgewählten Musikgenres gestartet, darunter die Top 70s-Dance-Station und ein Kids-Channel, zudem steht noch im Mai ein Relaunch von Website, eine neue App und eine Auffrischung des Designs an. Zudem hat das Team bestehend aus Firmengründer Frank Landes (ehemals Energy Berlin; 104.6RTL; JamFM; Ostseewelle), Produzent & Musikchef Patrick Kretschmer ("DJ dee-pAim"), Redaktionsleiterin Nina Landes und Projektmanager Fabian Maier (ehemals Radio Fritz; Chefmoderator bei 105,5 Spreeradio; Programmchef bei Radio Paradiso), neue Studioräume in der Sigmund Freud Privatuni Berlin bezogen.



© WDR © WDR zieht eine positive Bilanz nach der crossmedialen Themenwoche "Die dunkle Seite", während der man sich mit Depressionen und depressiven Stimmungen beschäftigt hat. Im Radioprogramm und auch über die weiteren sozialen Kanäle sollte mit Klischees über die Krankheit aufgeräumt werden. Dazu dienten etwa Video- und Audiostatements betroffener Prominenter wie Beth Ditto, Sven Hannawald und Campino sowie Experten-Interviews. Verwiesen wurde auf Hilfe von professionellen Organisationen wie der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, die nach eigenen Angaben eine breite Resonanz und stärkere Zugriffe auf die Website feststellte. 1Live-Redakteur Jochen Schliemann: "Das große Echo von ‚1Live – Die dunkle Seite‘ zeigt, dass wir als junges öffentliches Radio die Menschen mit ernsten Fragen in hohem Maße erreichen. Einem bisher unterrepräsentierten Thema eine Öffentlichkeit zu geben, in angemessenem Ton und auf Augenhöhe mit Betroffenen, Publikum und Künstlern darüber zu sprechen – das hat Relevanz, und noch besser: Wir helfen nachhaltig einer guten Sache." Entstanden ist daraus nun ein Kinospot, der ab sofort in ausgewählten Kinos gezeigt wird. Zudem ist ab Juni ein Podcast geplant.

