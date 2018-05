Neue Führung für B5 aktuell, Radio-Konferenz legt zu

© Bayerischer Rundfunk

Der BR hat schon jetzt die Weichen für 2020 gestellt und eine neue Chefin für B5 aktuell bestimmt. Die Bundesliga-Übertragungen der ARD-Radio haben derweil Hörer hinzugewinnen können. Außerdem: Der WDR ist bei Radio NRW raus.



17.05.2018



Wechsel an der Spitze des Informationsprogramms: Ab Frühjahr 2020 wirdden Sender des Bayerischen Rundfunks verantworten., seit 2006 Redaktionsleiter von B5 aktuell, geht bereits zum 1. Juni 2018 in den Ruhestand. Bis Stephan kommt, wirddie Leitung der Programmredaktion. Dass die Übergabe des Staffelstabs noch so lange dauert, hängt damit zusammen, dass Sylvie Stephan bis dahin als ARD-Pressesprecherin fungiert. "Sie bringt höchste journalistische Kompetenz, Führungsstärke und jahrelange Kommunikationserfahrung im In- und Ausland mit", so



Diehaben in der vergangenen Saisonverzeichnen können. Nach Angaben der ARD schaltete am Samstagnachmittag zwischen 15 Uhr und 18 Uhrein, somit verfolgen laut media analyse 2018 Audio I rund eine halbe Million Hörer mehr die Reportagen aus den Stadien als in der vergangenen Saison. "Die ARD-Bundesligakonferenz ist die Kultsendung zur Fußball-Bundesliga im Radio und jeden Samstag aufs Neue ein Erlebnis, gerade wenn live in der Konferenzschaltung in den Stadien der Republik Tor um Tor fällt", sagte. "Dieses Format steht pars pro toto für die Unmittelbarkeit und Lebendigkeit des Mediums Radio."



Der Radiomarkt in Nordrhein-Westfalen war bislang in seltsam anmutender Weise aufgebaut: Derist zugleich mit knapp 25 Prozent am größten Konkurrenten, dem Lokalsenderverbund, beteiligt. Doch damit ist nun Schluss: Wie geplant ist der Verkauf der Anteile an Radio NRW inzwischen abgeschlossen worden. In dem geschlossenen Übertragungsvertrag zwischen beiden Seiten seien nunmehr "alle Voraussetzungen erfüllt", heißt es. Die Radio NRW GmbH hält damit künftig 24,9 Prozent, RTL Radio Deutschland 16,1 Prozent. Größter Gesellschafter bleibt die Pressefunk NRW GmbH mit 59 Prozent, an der wiederum mehr als 30 Verlagsgesellschaften aus Nordrhein-Westfalen beteiligt sind.



hat zum 15. Mai eine, die alle Sendungen in voller Längeanbieten soll. Bis zu sieben Tage nach der Live-Sendung sind die Formate abrufbar. Zum Start der App ist auch das neue siebenteilige, das anlässlich des 70. Jahrestags der Staatsgründung entstanden ist.: "Das Radiohören heute ist im Vergleich zu früher vielfältiger geworden, gleichzeitig wird von einer Radio-App eineerwartet. Während bis vor wenigen Jahren der richtige Einschaltzeitpunkt nicht verpasst werden durfte, um eine bestimmte Sendung hören zu können, verfügen wir heute über zahlreiche Möglichkeiten, Sendungen 'nachzuhören'. Die neue SWR2 App bietet hier einen deutlichen Mehrwert gegenüber bestehenden Podcast-Angeboten."



führt dasein: Neuerdings haben die Moderatorinnen und Moderatoren des Radiosenders das förmliche "Sie" in ein lockeres "Ihr" und "Du" eingetauscht. Ausgenommen sind jedoch die Nachrichten: Hier sollen die Sprecher die direkte Anrede vermeiden. Auch im Gespräch mit Studiogästen wählen die Moderatoren je nach Anlass auch weiterhin das "Sie".spricht von einerfür den Sender und sagt: "Wir haben uns dazu entschieden, weil wir das Gefühl haben, dass wir unseren Hörern in den vergangenen Jahren schon sehr nahegekommen sind. Die Münsteraner sehen uns nicht als irgendeinen Radiosender, sondern als persönlichen Begleiter und Freund." Die Entscheidung sei deshalboder Respektlosigkeit, sagt Nottmeier, sondern sei Wunsch vieler Hörer.