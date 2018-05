Gottschalk, Egner und Reinke am Mikrofon vereint

© hr/Ben Knabe/ARD/Frank Zauritz/BR/Markus Konvalin

hr1 vereint in der kommenden Woche drei Radio-Legenden am Mikrofon: Thomas Gottschalk und Fritz Egner werden einen Nachmittag zusammen mit Werner Reinke auf Sendung gehen. Außerdem: Trauer um langjährigen Musikchef von Radio Berlin-



Bei Bayern 1 geheninzwischen regelmäßig auf Sendung, nun tun sich die beiden mit einer weiteren Radio-Legende zusammen. Am Mittwoch, den 30. Mai wirdseine Kollegen aus Bayern in einerbegrüßen. Zwischen 15 und 19 Uhr heißt es "Das ist ja wohl der Gipfel! Thomas Gottschalk und Fritz Egner zu Gast bei Werner Reinke". "Jeder bringtmit, alles ganz frei und ohne Probe. Das war‘s auch schon. Der Rest entsteht live", so Reinke über die Sendung. Gottschalk wird aus den USA quasi direkt ins hr1-Studio fliegen, Fritz Egner reist aus München an. Die gemeinsame Idee dazu hatten er,und, früher Praktikant bei Antonini. Als der vor einiger Zeit in Frankfurt war, wurde aus einem spontanen Gedanken bald Wirklichkeit. "Werner traf Fritz, Fritz war begeistert, Fritz traf Thomas, und ein Termin war bald gefunden", sagt Reinke.



, der langjährige Musikchef vonund, ist am Pfingstmontag nach schwerer Krankheit. Er wurde 65 Jahre alt. Die Hörerhitparade hatte er ab 1972 durchgängig präsentiert, im Herbst 2017 verabschiedete sich Jürgen Jürgens in den Ruhestand. "Jürgen Jürgens war ein, der zu jeder Sekunde für das Radio und für die Musik brannte", sagte. "Viel wichtiger aber war: Jürgens liebte die Künstler und die Musiker, die in seiner Sendung auftraten. Und die haben es ihm gedankt. Das war das tiefere."



haben in dieser Woche ihrein Betrieb genommen. "Wir habengut und sinnvoll in die Zukunft investiert“, so. "Die technischen Voraussetzungen, die wir 2001 beim Umzug von Frankfurt am Main nach Bad Vilbel geschaffen haben, waren sehr gut – jetzt war es nach 17 Jahren an der Zeit, unsere digitalen Studios auf den neuesten Stand zu bringen, um für die kommenden, spannenden Jahre im boomenden Radio- und Audio-Zeitalter perfekt aufgestellt zu sein." Die sechs Sende-Mischpulte, zehn Produktions-Studios sowie die Arbeitsplätze für Redakteure wurden mitausgestattet. Die Studios wurden mit je vierausgestattet, um die Bild-Qualität der Übertragungen ins Internet zu verbessern.



Bei vierkommt es in diesen Tagen zu. Nachdem es bereits am Mittwoch einen ersten Ausfall gab, sind weitere Unterbrechungen für diesen Donnerstag und den 28. Mai im Zeitraum von 19:00 bis 22:00 Uhr zu erwarten. Grund für die Abschaltung sei die- der Flughindernisbefeuerung - am Sendemast am Scholzplatz, erklärte der RBB. In den jeweiligen Zeiträumen wird auf den Wellennur Rauschen zu hören sein. Ebenfalls betroffen sind die DAB+ Kanäle 5C, K7D und K10B. Bei den DVB-T2 Kanälen 25 und 40 kommt es lediglich zu Beginn und zum Ende der Arbeiten zu zwei Kurzzeitausfällen. Die betroffenen UKW-Wellen können in dieser Zeit allerdings über den Livestream sowie im Kabelnetz oder per Satellit gehört werden.



DieAntenne Bayern, Hit Radio FFH, Radio NRW, Radio Hamburg, Hitradio RTL Sachsen, die Sächsischen Lokalradios, Radio Brocken, 89.0 RTL, 104.6 RTL, 105'5 Spreeradio und Jam FM werden bei dergemeinsame Sache machen. Organisation und Koordination der Lizenzierung, sämtliche Übertragungen und Interviews verantwortet das. Die Redaktionsmannschaft vonübernimmt die Produktion,ist vor Ort und reist mit der deutschen Nationalmannschaft durch Russland. Die 64 Spiele sollen ganz oder in Ausschnitten live zu hören sein. Es ist bereits das vierte Mal, dass die Sender die entsprechende FIFA-Lizenz erhalten haben.



hat Ärger mit diversen Radiosendern, darunter. Die Stationen weigern sich nämlich, ihre von Dieter Bohlen produzierte Singlezu spielen. "Nachdem der Titel teilweise, haben wir ihn aus der Rotation genommen", bestätigte ein SWR-Sprecher gegenüber "Bild" . Zimmermann selbst kann die Entscheidung unterdessen nicht nachvollziehen. "Sprache entwickelt sich doch ständig weiter. Und 'Scheiß egal' ist für mich mittlerweile ein Ausdruck aus dem täglichen Leben", sagte die Sängerin und verwies darauf, dass sie mit dem Titel auch schon im Fernsehen auftreten durfte.