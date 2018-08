Neuzugang bei Antenne Bayern, ORF steigert Marktanteil

© Antenne Bayern

Antenne Bayern hat sich im Tagesprogramm neu aufgestellt und holt zudem eine Radiopreis-nominierte Moderatorin von Energy München, ffn verliert Timm Busche an die Konkurrenz, Klaus Kelle talkt bei Radio B2, in Österreich liegen die Radiotest-Zahlen vor



30.08.2018 - 12:28 Uhr von Uwe Mantel 30.08.2018 - 12:28 Uhr



hat sein Tagesprogramm neu aufgestellt. Zwischen 9 und 12 Uhr ist montags bis donnerstags nun immerzu hören, um 12 Uhr folgt dann für drei Stunden "Der Mittag mit". Stefan Meixner bekommt am Nachmittag ab 15 Uhr dann eine neue Partnerin und wird gemeinsam mit der Oberpfälzerinam Mirko sitzen. Unter dem Motto"herrlich ehrlich, gnadenlos gut" soll das Duo zum Beispiel beim Espresso-Interview bayerischen Persönlichkeiten oder Promis auf den Zahn fühlen, als feste Rubrik fasst kurz vor Ende der Sendung um 19 Uhr Marion Schieder - bei Antenne Bayern als "die Schiederin" bezeichnet - auf dem Hackbrett musikalisch den Tag zusammen.

Eine Neuerung gibt's auch am Wochenende: Lisa Augenthaler wird künftig als Co-Moderatorin von Paul Johannes Baumgartner "Hoch die Hände Wochenende" zwischen 6 und 12 Uhr moderieren. Lisa Augenthaler kommt von Energy München und ist in diesem Jahr als Beste Newcomerin für den Deutschen Radiopreis nominiert. Abseits des klassischen Radioprogramms hat Antenne Bayern zudem noch einen neuen Podcast gestartet: In "Ungeschminkt - Der Mädelsabend" reden drei junge Frauen "offen und ehrlich über die kleinen und großen Dinge des Alltags". Mit dabei ist auch Moderatorin Julia Gumpp, dazu kommen Ilka Jägersberger und Julia Wendel.



Mit einem Monat Verspätung wurden nun indiemit den Reichweiten der Radiosender veröffentlicht. Während die Radionutzung insgesamt rückläufig war (die Hördauer ging um 9 Minuten zurück, bei den 14- bis 49-Jährigen um 10 Minuten, die Tagesreichweite sank von 77 auf 75 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigenvon 75 auf 72 Prozent), konnte sich der ORF im Vergleich zu den Privatsendern leicht steigern. Derum einen Prozentpunkte auf 72 Prozent, die Privatradios kommen zusammen auf 26 Prozent. Der Aufschwung beim ORF geht vor allem auf bessere Zahlen für Österreich 1 zurück, hier stieg der Marktanteil von 5 auf 7 Prozent. Auch der größte Privatsender KroneHit konnte seinen Marktanteil leicht von 7 auf 8 Prozent steigern. (Jeweils Zielgruppe 10+, Mo-So). ORF-Radiodirektorin Monika Eigensperger freut sich: "Etwa 20 Jahre nach dem Start einer Vielzahl von Privatradios immer noch Marktanteile dazugewinnen zu können, ist ein schönes Zeugnis für die Arbeit der Programmmacherinnen und Programmmacher der ORF-Radios." Alle Zahlen gibt's u.a. bei RMS Austria



© Antenne Niedersachsen © Antenne Niedersachsen , der seit mehreren Jahren bei radio ffn am Nachmittag zu hören war, wechselt zum Konkurrenten Antenne Niedersachsen, wie ffn gegenüber "Radioszene" bestätigte. Bei ffn hat er sich schon verabschiedet, wann er seinen Job bei Antenne Niedersachsen antritt, ist noch nicht klar. Er habe nach 20 Jahren eine berufliche Änderung angestrebt - und da er aufgrund seiner familiären Situation an Hannover gebunden sei, habe man dem Wunsch, zum Konkurrenten zu wechseln, schweren Herzens entsprochen, erklärte ffn gegenüber "Radioszene".



Dasbringt miteine Talk-Sendung an den Start, die ab dem 2. September 2018 immer sonntags ab 22 Uhr zu hören sein wird. Benannt ist sie nach dem Moderator: dem Journalisten. Was in der Sendung zu erwarten ist, beschreibt Kelle so: "Ob Bildungsnotstand, Verschwendung von Steuergeldern oder Behördenwillkür: Die Liste der Themen, die die Menschen in Deutschland bewegen, ist endlos. In meiner Sendung kommen die Hörer zu Wort, können mitdiskutieren und ihrem Ärger Luft machen." Die erste Sendung hat "Keine Bildung - Kein Bock!" zum Thema.



Der Medienrat der Medienanstalt Berlin-Brandenburg hat UKW-Frequenzen ohne Überraschungen vergeben:hat als ohnehin einziger Bewerber erneut die Frequenzen 90,2 MHz Berlin (Alexanderplatz) und 99,3 MHz Frankfurt/Oder (Booßen) zugewiesen bekommen.behält die Frequenz 104,9 MHz in Eberswalde, auch dort gab es keinen anderen Bewerber. Schließlich hat der Medienrat die Zulassung des Berliner Rundfunk 91,4 für die Frequenzen 91,4 MHz Berlin (Alexanderplatz), 100,9 MHz Angermünde (Casekow), 104,2 MHz Frankfurt/Oder (Booßen) und 102,2 MHz Cottbus-Stadt um weitere sieben Jahre verlängert.



wechselt alszum 1. Oktober zu, wie "Horizont" berichtet. Zuletzt beriet er mit Next Level Audio internationale Medienunternehmen. Die Position wurde bei RTL Radio Deutschland neu geschaffen. Er soll dort die strategische Weiterentwicklung der digitalen Angebote vorantreiben. "In seiner Person vereint sich großes Know-how für gute Inhalte mit einer ausgeprägten strategischen Digitalexpertise", so Stephan Schmitter, Geschäftsführer von RTL Radio Deutschland.