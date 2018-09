Beckmann bei NDR 2, Antenne Bayern steigt bei laut.fm ein

© NDR/Steven Haberland

Reinhold Beckmann talkt künftig auch im Radio und spricht bei NDR 2 über die "Life Sounds" von Prominenten. Antenne Bayern steigt beim User Generated Radio laut.fm ein. Und Regiocast hat einen Partner für seinen "Starplanet" gefunden



20.09.2018 - 12:07 Uhr von Uwe Mantel 20.09.2018 - 12:07 Uhr



© NDR/Morris Mac Matzen

Seinen Talk im Ersten hat2014 im Zuge der Diskussion über die "Talk-Schwemme" aufgegeben, im Juli feierte mit "Reinhold Beckmann trifft..." aber bereits eine neue Talk-Reihe mit ihm im NDR Fernsehen Premiere - und kommende Woche bekommt er nun auch einen neuen Radio-Talk. Am Montag, 24. September um 19:05 Uhr strahltzum ersten Malaus. In dem zweistündigen Format empfängt Beckmann Prominente aus Politik, Kultur und Sport. Über ihre musikalischen Erinnerungen und Schwärmereien will er einen unbekannten Zugang zu ihren Biografien finden. Programmchef Torsten Engel: "Reinhold Beckmann und seine Gäste, gute Gespräche und Musik abseits des Mainstreams sollen das Markenzeichen der neuen NDR 2 Sendung werden. Es ist schön, den erfahrenen Fernsehjournalisten und leidenschaftlichen Musiker ab sofort im NDR 2 Team zu haben." Gäste der ersten Sendung sind der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck und seine Frau, die Schriftstellerin Andrea Paluch. Insgesamt sind jährlich sechs Ausgaben geplant.



© laut.ag © laut.ag steigt bei laut.fm ein und übernimmt 26,87 Prozent der Anteile an der laut.ag. Die laut.ag betreit neben der Audio-Plattform laut.fm auch das musikjournalistische Angebot laut.de. laut.fm bezeichnet sich als "User Generated Radio" - prinzipiell kann jeder seinen Radiosender als kuratierten Stream anbieten, über 3.000 solcher Radiostationen gibt es dort mittlerweile, die zusammen 5,7 Millionen Hörerstunden pro Monat generieren. Der Antenne-Bayern-Vermarkter SpotCom ist seit Anfang 2016 schon für die Vermarktung von laut.fm zuständig. Laut Rainer Henze, Vorstand der laut.ag, war das der Ursprung des jetzt vollzogenen Schritts: "Aus unserer erfolgreichen Zusammenarbeit in der Vermarktung ist in den vergangenen zwei Jahren ein gemeinsames Verständnis über die digitale Zukunft von Radio entstanden. Ich freue mich, mit einem starken Partner wie Antenne Bayern die Skalierung des Produkts laut.fm vorantreiben zu können. Wir gehören bereits zu den erfolgreichsten Online Audio-Angeboten in Deutschland, stehen aber noch ganz am Anfang der Entwicklung."



© Antenne Bayern © Antenne Bayern , Vorsitzender der Geschäftsführung bei Antenne Bayern, erklärt: "Die Beteiligung von Antenne Bayern an der laut.ag stellt ein Novum für den deutschen Audiomarkt dar. Es ist die erste direkte Beteiligung eines privaten Radiosenders an einer nationalen Audioplattform." Sven Rühlicke, Geschäftsleiter Digital bei Antenne Bayern, ergänzt: "Die Beteiligung an laut.ag ist der nächste Schritt im Rahmen unserer nationalen Digitalstrategie. Mithilfe der skalierbaren Technologie von laut.fm und der Content-Expertise von Antenne Bayern werden wir Online Audio national weiter vorantreiben." Neben Antenne Bayern sind Axel Springer, Frank Otto und NWZ die strategischen Investoren der laut.ag. Über den Kaufpreis wurde nichts bekannt.



© ffn Mediengruppe © ffn Mediengruppe hat einen Kooperationspartner für seine wöchentliche Schlager-Talkshow "Starplanet" gefunden: Ab sofort ist sie sonntags zwischen 9 und 12 Uhr neben dem eigenen Schlagerplanet Radio auch beim Sender Radio Roland zu hören. Die ffn-Gruppe hatte den Schlagersender im Frühjahr in Bremen neu an den Start gebracht. Moderiert wird die Sendung von Anika Reichel, an ihrer Seite ist Schlagersänger Julian David. "Als Schlagersänger bin ich jedes Wochenende mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus der Branche in Deutschland unterwegs. So kann ich Stories und Einblicke aus erster Hand liefern.", so David. Die beiden begrüßen in jeder Sendung einen prominenten Gast zum Talk. Sebastian Voigt von Regiocast: "Wir freuen uns sehr über die Kooperation und über das Reichweitenwachstum von Starplanet über unsere eigenen Schlagermarken hinaus. Im letzten Jahr haben Anika Reichel und Julian David von Roland Kaiser über Mary Roos bis hin zu Jürgen Drews schon die größten Namen aus der Schlagerwelt begrüßt. Und unsere Gästeliste in den nächsten Monaten auch schon prallvoll."

Teilen