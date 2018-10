UKW-Neuausschreibung in NRW, Politiker im Lastenaufzug

© hr/Anna Zischka

Die landesweite UKW-Kette in Nordrhein-Westfalen soll nach Jahren des Stillstands noch ausgeschrieben werden. In Hessen lassen die Radiosender die Spitzenkandidaten vor der Landtagswahl zu Wort kommen. hr3 nutzt als Kulisse einen Lastenaufzug.



Die Medienkommission der nordrhein-westfälischen Landesanstalt für Medien (LfM) hat einem Bericht der "Radiowoche" zufolge beschlossen, die landesweite UKW-Frequenzkette neu auszuschreiben. Ein elf UKW-Frequenzen umfassendes Paket war bereits vor vier Jahren ausgeschrieben worden. Dashatte zwei Jahre später entschieden, dass die Zuweisung rechtswidrig war. Grund dafür sei ein. Mithatte einer der Mitbewerber gegen die Zuweisungsentscheidung zugunsten von Metropol FM geklagt, die die LfM-Medienkommission Anfang 2015 in einer nichtöffentlichen Sitzung getroffen hatte. Nun haben sich die LfM und deinfm außergerichtlich geeinigt. "Die LfM verfolgt die vier Jahre alte Ausschreibung nicht mehr. Mehr wäre für uns vor Gericht nicht durchsetzbar. Wir nehmen daher die Berufung vor dem Oberverwaltungsgericht Münster zurück", sagte Sven Thölen, Geschäftsführer von radio NRW. Ob sich deinfm bei einer möglichen Neuausschreibung bewerben wird, steht noch nicht fest.



Die hessischen Radiosendergibt es neuerdings. Während die Moderatoren den Verkehrsservice vorlesen, sehen Autofahrer auf einen Blick die Anzahl der Meldungen und können mit der Farbe derdie Verkehrslage schnell einschätzen. Die Wettervorhersage wird mit Temperaturen und einemgrafisch unterstützt. Dazu kommen Informationen zu Aktionen und Bilder der Künstler, die gerade im Radio zu hören sind. "Wir bieten unseren Hörern damit auf den Radio-Displays und in unseren Webcams einen deutlichen Mehrwert", sagt. "Die Abrufzahlen bei den Webcams haben sich mehr als verdoppelt, seit wir mit den Videowalls im Studio auch Visual Radio anbieten. Nun kommen diese Informationen auch ins Autoradio."



Etwas mehr als eine Woche vor der hessischen Landtagswahl interviewt die jungedie. Die Gespräche sind ab Freitag an jedem Werktag jeweils von 18 Uhr aufgeteilt in mehreren Sendeblöcken zu hören und stehen online in voller Länge zum Abruf bereit. Die Fragen stellt. Auch bei hr3 stellen sich die Spitzenkandidaten den Fragen - und zwar in der. Dabei handelt es sich um einen fahrenden Lastenaufzug, in dem die Gastgeberden Kandidaten ihr Lieblingsfrühstück servieren und sie "mit kritischen Fragen, einem Überraschungsgast und spontanen Aufgaben" überraschen, wie es heißt. Alle Interviews sind ab Freitag zu Beginn derum 5 Uhr auf hr3.de in voller Länge zu sehen. Das Interview mit Volker Bouffier jedoch im Laufe des Tages online gestellt, da er die "hr3-Wahlkabine" erst am Freitagvormittag besucht.



Auch der Privatsendernimmt die Spitzenkandidaten ins Programm: Amüberträgt der Sender auf FFH.de sowie in seiner App das Gespräch, bei dem nebenauch die hessischen Medienmacher, Herausgeber der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", und, Chefredakteur "Wiesbadener Kurier / Tagblatt", die Fragen stellen. Höhepunkte der Gespräche sind am Dienstagabend ab 20:00 Uhr im Programm von FFH zu hören. "Nach der jüngsten FAZ/FFH-Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen ist für die Hessenwahl ein Krimi zu erwarten, rechnerisch sind drei Regierungskonstellationen möglich. Deswegen werden wir den Spitzenpolitikern auf den Zahn fühlen, wollen den Wählern Entscheidungshilfen geben und", betont Hillmoth.