RTL Radio Center beliefert n-tv, neuer Chef bei RMS

Das RTL Radio Center Berlin versorgt n-tv künftig im Rahmen einer Kooperation mit Audio-News. Der Audio-Vermarkter RMS hat unterdessen die Nachfolge von Hans-Dieter Hillmoth geklärt und die Rock Antenne startet eine neue Nacht-Show.



22.11.2018 - 11:57 Uhr von Alexander Krei 22.11.2018 - 11:57 Uhr



© n-tv © n-tv RTL Radio Center Berlin und n-tv haben eine Kooperation bei der Erstellung von Audionews angekündigt. Das Berliner Funkhaus mit den Radiostationen 104.6 RTL, 105‘5 Spreeradio und 93,6 JAM FM produziert ab sofort für den Nachrichtensender aktuelle Deutschland- und Weltnachrichten für dessen audiobasierte Verbreitungswege. Die Audio-News in einer Länge von zweieinhalb Minuten werden bis 20 Uhr stündlich aktualisiert, danach wird eine Variante für die Nacht produziert. So oft wie möglich sollen in allen Ausgaben die Korrespondenten der TV-Redaktion zu hören sein. Zusätzlich recherchiert die Nachrichtenredaktion des RTL Radio Center Berlin täglich eigene aktuelle Themen.







wird. Der Vorsitzende der Geschäftsführer vonfolgt auf, der eine positive Bilanz seiner Amtszeit zieht. "Der RMS-Aufsichtsrat hat die strategische Agenda von RMS in den vergangenen zwei Jahren gemeinsam mit der Geschäftsführung konsequent weiterverfolgt. Es war eine", sagte Hillmoth. Kai Fischer: "RMS steht aktuell in der UKW-Vermarktung hervorragend da, wir haben in diesem Jahr mit dereinen strategischen Meilenstein erreicht und der nächste rückt mit der Online-Buchungs-Plattform bereits in greifbare Nähe."



Auf demwurde auch über den Hörfunk gesprochen. "Gedanke und Prinzip desstellt die Landesregierung nicht in Frage", sagtein Dortmund. Er wies zurück, dass die Landesregierung versuche, mit ihrem Radiokonzept 2022 ein Lokalfunksystem nach ihren Wünschen zu schaffen. Vielmehr wolle die Landesregierung mit allen Beteiligten untersuchen, wie der Lokalrundfunk in NRW sichmüsse., forderte, dass bei der Vergabe von Lizenzenbreiten Raum in den Medien haben. Dabei müssten die Veranstaltergemeinschaften (VG) den Ausschlag geben, sagte der medienpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion Alexander Vogt und erhielt dabei Unterstützung vom DJV-Landesvorsitzenden in NRW, Frank Stach.



Diehat einegestartet. Fortan istimmer Dienstag auf Mittwochnacht ab Mitternacht zu hören. Als Hauptmoderator fungiert Schlagzeugervon der hessischen, als Co-Moderator fungiert. Eine Stunde lang geht es in der Show um die Reise im Tour-Bus sowie ihre Geschichten hinter den Festival-Kulissen. "Mit bierseligem Humor und unterhaltsamen Gästen gucken wir hinter die Fassade des Rock ’n’ Rolls. Ein Muss also für Rocker und alle, die nicht einschlafen können", sagt Lang.: "Auszüge ihres bandeigenen Podcasts 'Rock Cast 114' haben wir 2017 als Tour-Tagebuch ins Programm genommen. Daraus wird jetzt mehr. Die Jungs liefern, die unsere Hörer begeistern werden."