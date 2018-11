Neues Duo bei Radioeins, Bedenken um egoFM-Verkauf

© RBB

Schon von der kommenden Woche an wird Radioeins auf ein weiteres Moderatoren-Duo am Morgen setzen. Die bayerischen Medienhüter haben offenbar Bedenken im Streit um den Verkauf von egoFM und SWR4 trauert um eine prägende Stimme.



wird weiblicher: Ab dem 3. Dezember werdendie Morningshow von Radioeins präsentieren. Sie moderieren im Wechsel mit den beiden Teamssowie. Julia Menger gehört seit April zur Redaktion des RBB-Senders und moderierte zuletzt beim Bayerischen Rundfunk. Kerstin Hermes moderierte mehr als zehn Jahre lang aktuelle Magazine und Sportsendungen beim WDR und ist seit 2016 im Wechsel mit Jessy Wellmer in der Radioeins-Bundesligashow zu hören. 2015 gewann Hermes denfür ein Interview mit Bundestrainer Joachim Löw.



Dass das Radio-Schwergewichtden Münchner Independant-Radiosenderübernehmen will, sorgt schon seit geraumer Zeit für Streit hinter den Kulissen. Jetzt hegt dieeinem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" zufolge. Das geht demnach aus einem Schreiben hervor, zu dem sich die Medienhüter mit Verweis auf das laufende Verfahren jedoch nicht äußern wollen. Im August hattedie Initiative "VolleBandBreite" gegründet, um den Unterstützern von egoFM eine Stimme zu geben. Der Sender sei, hieß es im Gründungsaufruf. Dabei sei man nicht generell gegen große Sendergruppen, es müsse aber "jenseits des Mainstreams noch Alternativen geben.



Diehat in dieser Woche eine Liste mit insgesamtveröffentlicht, die sich an der Bedarfsabfrage fürbeteiligt hatten. Unter ihnen sind lokal, regional und national ausgerichtete Programmanbieter und Plattformbetreiber, darunter bigFM, Media Broadcast, Radio Energy, radio NRW, Regioccast und Studio Gong. Die Entscheidung zur Bedarfsanmeldung ist spätestens für März kommenden Jahres geplant, hieß es. In einem weiteren Schritt prüft dann die, ob sie den angemeldeten Bedarf decken und dem Land zur Verfügung stellen kann. Die kompletten Liste finden Sie hier.



Derum seinen früheren. Er starb am Montag im Alter von 72 Jahren. Der gebürtige Lüneburger war von 1991 bis 2012 fürtätig und arbeitete auch als Sprecher, unter anderem stand er als Moderator im Boxring. Auch in der Fastnacht machte sich Benjamin einen Namen. "Mit Nick Benjamin hat der SWRverloren", sagte. "Nick Benjamin hat mit seinen Geschichten, mit seinen Songs, mit seinem Humor die Menschen berührt, zum Lachen gebracht und zum Weinen. Hinter dem strahlenden Conférencier verbarg sich aber immer der. Die Bühne war seine Welt, ob auf Spanbrettern beim Dorffest oder im Smoking auf dem Hochglanzparkett der Mainzer Rheingoldhalle - er riss alle mit."



Dieveranstaltet ihrein diesem Jahr zum zwölften Mal. Los geht es am Freitag ab 20:05 Uhr - über fünf Stunden hinweg laufen. Hinter dem Projekt stehen nämliche ARD-Kinderredaktionen. Zahlreiche Lehrerinnen und Lehrer beteiligen sich seit Jahren an der Kinderradionacht und organisieren mit ihren Klassen sogenannte. Thematisch geht's um Superhelden, allerdings nicht nur um jene aus Kino und Comics, sondern auch aus dem Alltag. Verschiedene ARD-Sender übertragen via UKW, darunter WDR5 und NDR Info.