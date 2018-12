Holzapfel geht zu Radio SAW, Deininger zu Antenne Bayern

© Radio SAW / Antenne Bayern

Freddy Holzapfel heuert 2019 bei Radio SAW an und taucht mit eigener Rubrik und eigener Show im Programm auf. Antenne Bayern verstärkt sich mit Djamil Deininger von radioBERLIN 88.8. Und die rt1.media group hat die Kovac-Nachfolge geregelt



Friederike "Freddy" Holzapfel, die sich im Sommer von Radio PSR verabschiedet hat, heuert zum 1. Januar beim sachsen-anhaltinischen Radio-Marktführer Radio SAW an. "Ich bin mit Radio SAW groß geworden", sagt die gebürtige Wittenbergerin, die in Bad Düben aufwuchs. "Im Badradio lief immer Radio SAW auf der 104.9. Radio war für mich SAW – ich hätte immer problemlos den Senderjingle nachsingen können, auch wenn ich nun schon seit vielen Jahren in Sachsen wohne und fast 20 Jahre bei anderen Radiosendern gearbeitet habe." Holzapfel begann im Jahr 2000 mit dem Moderieren, zunächst bei Energy Sachsen, danach bei Radio PSR. Holzapfel bekommt zum Einen eine eigene wöchentliche Show am Freitagnachmittag - Sendestart ist hier der 18. Januar. Zum Anderen geht sie aber auch mit ihrer eigenen Rubrik "Freddys Welt" mehrmals täglich auf Sendung. Dafür soll sie das Sendegebiet erkunden und "in ihrer ganz eigenen Art das bunte Leben rund um Freizeit, Events, Promis, Stars & Sternchen bedienen".

Neuzugang für Antenne Bayern: Djamil Deininger, seit 2012 noch für radioBERLIN 88.0 auf Sendung, wechselt zum 1. Mai 2019 zum bayerischen Marktführer und wird dort künftig im Tagesprogramm zu hören sein. Außerdem wird er als Moderator und Redakteur die Abteilung Programmgestaltung unterstützen. "Seine unverwechselbare Stimme wird unser Programm bereichern und wir freuen uns schon sehr auf den bayerischen Radio-Profi", so Ina Tenz, Programmdirektorin und Geschäftsleiterin Content zum Neuzugang. Der gebürtige Augsburger Deininger sagt: "Ich weiß noch, wie für mich als ‘kleiner Volontär‘ Antenne Bayern unerreichbar schien. Damals habe ich mal zufällig Wolfgang Leikermoser getroffen und war ziemlich nervös, weil da einer dieser Radiomegastars vor mir stand. Nun bald selbst bei Antenne Bayern moderieren zu dürfen, erfüllt mich mit Stolz. A bissl Respekt habe ich aber auch, da hören ja gleich ‘ne Million Hörer zu."



Diehat einen Nachfolger für Felix Kovac gefunden, der zur Jahresmitte 2019 Karl-Heinz Hörhammer an der Spitze von Antenne Bayern ablösen wird. Die Führung von rt1 übernimmt stattdessen, bislang Kaufmännischer Direktor und Mitglied der Geschäftsleitung von Schwäbisch Media in Ravensburg. Zuvor war er von 2003 bis 2013 Geschäftsführer bei Radio 7. Alexandra Holland, als Geschäftsführende Gesellschafterin innerhalb der Mediengruppe Pressedruck unter anderem für die elektronischen Medien verantwortlich: "Ich freue mich außerordentlich, dass wir mit Dr. Bernhard Hock einen ausgewiesenen Experten im Bereich privater Rundfunk für unser Haus gewinnen konnten. Ich freue mich, gemeinsam mit ihm in der Geschäftsführung die Herausforderungen der Zukunft anzunehmen und das Wachstum unserer Rundfunksparte voranzutreiben. Für seine neuen Aufgaben wünsche ich Bernhard Hock viel Erfolg."



Die Hessische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (LPR) hat die Sendelizenzen fürund den Oldie-Senderum weitere fünf Jahre verlängert. Am Mittwoch übergaben Winfried Engel, Chef der LPR-Versammlung, und LPR-Direktor Joachim Becker im Funkhaus in Bad Vilbel die Urkunden. Hans-Dieter Hillmoth sprach von einem "großen Vertrauensbeweis für unsere Arbeit". Unterdessen ist dasin Nordhessen gestartet und ist nun über DAB+ auf Kanal 6A etwa in Gießen, Kassel und Fulda zu hören. Das südliche Hessen folgt dann im neuen Jahr. Anfang 2019 startet Radio B2 im Rhein-Main-Gebiet und ist dann im gesamten Bundesland via DAB+ zu empfangen.



Diehat wieder ihre Auszeichnungen für eine gute Volontärsausbildung vergeben. 17 private Sender können sich diese in diesem Jahr anheften. Im Einzelnen sind das Die Neue 107.7 (Stuttgart), Radio 7 (Ulm) Radio Ton (Heilbronn), Antenne MV (Rostock), Radio Bonn/Rhein-Sieg (Bonn), Radio Ennepe Ruhr (Hagen), Radio Essen, Radio Jade (Wilhelmshaven), Radio Köln, Radio Leverkusen, Radio Lippe (Detmold), Radio Lippe Welle Hamm (Hamm), Radio MK (Iserlohn), Radio Neandertal (Mettmann), Radio RSG (Solingen), Radio RST (Rheine) und Radio WMW (Borken). Über 20 Volontäre nahmen in der vergangenen Woche gemeinsam mit ihren Ausbildern das Radiosiegel im Rahmen des 2. RadioNetzwerkTags in Frankfurt entgegen. Die Nachwuchsjournalisten hatten ihre Sender selbst für das Siegel nominiert. Eine Fachjury mit den renommierten Radiomachern Nils Birschmann, Dennis Horn, Klaus Kranewitter, Sandra Müller und Waltraud Riemer bewertete die Ausbildung.