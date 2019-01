Neuer Chef für Antenne Thüringen, neue Show bei BB Radio

© Antenne Thüringen

Nachdem schon seit über einem halben Jahr feststeht, dass Marco Meier ab Mitte 2019 neuer FFH-Geschäftsführer wird, hat Antenne Thüringen jetzt die Nachfolge geklärt. Bei BB Radio geht derweil am Wochenende eine neue Show an den Start.



10.01.2019 - 10:08 Uhr von Alexander Krei 10.01.2019 - 10:08 Uhr



© Antenne Thüringen

hat einen: Zum 1. Mai wirdGeschäftsführer von Antenne Thüringen, radio Top 40 und der Radiokombi Thüringen mit Sitz in Weimar. Der 40-Jährige folgt auf, der bekanntlich nach Bad Vilbel wechselt, umabzulösen. Seit 2012 verantwortet Berthold als Geschäftsführer die Radioprogramme RSA Radio und Radio Galaxy sowie die Vermarktungsgesellschaft Allgäu in Kempten. Als Herasforderung bezeichnete er das wachsende Digitalgeschäft. "Nach dem für unsvon Marco Maier freuen wir uns, mit Christian Berthold einen adäquaten Nachfolger gefunden zu haben, der die erfolgreiche Arbeit von Herrn Maier fortsetzen wird", sagte, Geschäftsführer von PFD Pressefunk in Düsseldorf und Vorsitzender des Gesellschafterausschusses von Antenne Thüringen.



© Jam FM

will offenbarübernehmen. Wie der Branchendienst "new business" berichtet, hat Bertelsmann den Erwerb weiterer Anteile an der Sky Line Medien GmbH, die den Berliner Jugendsender und den bundesweiten Sender JAM FM betreibt, beimzur Prüfung angemeldet. Seit fünf Jahren hält RTL Radioan den Sendern. JAM FM wurde 1993 in Berlin gegründet und ging Anfang 1994 auf Sendung - in diesen Tagen feiert der Radiosender seinen 25. Geburtstag.



© BB Radio

Der Berlin-Brandenburger Senderstartet eine. Von diesem Samstag an gibt's wöchentlich zwischen 7 und 11 Uhrzu hören.führt gemeinsam mit dem unter anderem durch "Berlin - Tag & Nacht" bekannt gewordenendurch die Sendung. BB Radio verspricht "wenig Regeln, dafür jede Woche etwas Neues", wenn die "Männer im besten Alltag" über die Dinge sprechen, die sie im Alltag bewegen. Rubriken sind etwa der "Aufreger der Woche" und "Frauen fragen, Männer antworten". Für Daniel Krause gibt's gleich zum Start etwas zu feiern: Der Tätowierer feiert am Samstag nämlich seinen 50. Geburtstag.



© Radio Schwabmünchen

Teilen

hat seit Jahresbeginn einehat diese Aufgabe übernommen. Die 37-Jährige ist seit Sommer 2018 bei dem Sender und fungierte zunächst als Teamcoach. In dieser Zeit habe sie bereits "merkliche Erfolge in Programmqualität und Nutzungsverhalten" erzielen können, hieß es. "Ihr Know-How sowie diesind für den Sender eine große Bereicherung", sagte. Vor ihrem Wechsel zu Radio Schwabmünchen war Zehentbauer zuvor zehn Jahre für Hitradio rt1 tätig.