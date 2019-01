Junge ARD-Radios wagen erstmals Newcomer-Prognose

© ARD/Deutschlandradio

Die jungen Radioprogramme der ARD und Deutschlandfunk Nova haben in diesem Jahr erstmals eine Prognose abgegeben, welche Newcomer durchstarten könnten. Außerdem: Peli One streitet mit Media Broadcast,1Live startet "RendezWho?"



31.01.2019 - 11:55 Uhr von Uwe Mantel 31.01.2019 - 11:55 Uhr

Den "New Music Award" verleihen die jungen ARD-Radiosender schon seit vielen Jahren - allerdings wird hier nur im Nachhinein ausgezeichnet. In diesem Jahr wagen sich die ARD und Deutschlandradio erstmals an eine Prognose, wie man sie beispielsweise auch von der BBC kennt. Unter dem Titelwerden nun 16 Acts vorgestellt, die in diesem Jahr nach Einschätzung aus den Musikredaktionen der ARD-Wellen und Deutschlandfunk Nova den Durchbruch schaffen könnten. Ausgewertet wurden dafür knapp 100 Tipps von Experten aus der Musikbranche - darunter Booker, Produzenten und Talentscouts von Plattenfirmen. Auf der "Hot List" finden sich in diesem Jahr Ace Tee, Amilli, Bengio, BLVTH, BRKN, Kelvyn Colt, Giant Rooks, Malik Harris, ILIRA, KitschKrieg, Serious Klein, Mero, Novaa, Rikas, Antje Schomaker, Some Sprouts. Mehr Details gibt's unter newmusicaward.de

© WDR © WDR startet ein neues Interview-Format für seinen YouTube-Kanal und 1Live.de. In "RendezWho?" trifft Filmemacher Hubertus Koch ab sofort sechs Wochen lang immer dienstags um 19 Uhr auf einen Prominenten aus dem "1Live-Cosmos". Heraus kommen sollen Gespräche auf Augenhöhe statt PR-Talk. In der ersten Folge geht Hubertus Koch mit Stand-up-Comedian Felix Lobrecht durch Berlin-Kreuzberg. Die beiden sprechen unter anderem darüber, wie es ist, kein Geld zu haben – eine Gemeinsamkeit aus ihrer Kindheit. Für die weiteren fünf geplanten Ausgaben sind als Gäste Frank Thelen, Larissa Rieß, Özcan Coşar, Esther Sedlaczek und Samy Deluxe angekündigt. Hubertus Koch produziert für funk den Kanal "Einigkeit & Rap & Freiheit" und ist Teil des "Y-Kollektivs". Produziert wird "RendezWho?" von cocktailfilms.

© Peli One

Nachdem der auf Hip Hop spezialisierte Senderam vergangenen Freitag zwischenzeitlich aus dem DAB+-Angebot in Berlin, Brandenburg und Hamburg verschwunden war, wurde er am Mittwoch wieder aufgeschaltet. Wie die "Radiowoche" berichtet, gab es Unstimmigkeiten in finanzieller Hinsicht. Sendernetzbetreiberwirft den Betreibern von Peli One demnach vor, mehrfach gemachte Zahlungszusagen nicht eingehalten zu haben, erst nach Abschaltung sei eine Teilzahlung geleistet worden, weshalb man den Sender wieder aufgeschaltet habe. Peli One sagt, dass man Teile der Forderungen für unberechtigt hält und man die Rechnungen daher "um die strittigen Posten gekürzt" habe. Mehr Details über die Hintergründe des Streits lesen Sie bei den Kollegen der "Radiowoche".

© Radiozentrale

Die, die fürs Gattungsmarketing der Radio-Branche verantwortlich zeichnet, hat sich in Sachen Marketing und PR verstärkt. Zum 1. Januar istan Bord,bestellt. Weiß war lange Jahre National Sales Managerin der AS&S Radio, Hoffmann kommt von der Agentur Hopf Strategie. "Wir freuen uns sehr, dass wir das Team der Radiozentrale sowohl im Marketing als auch in der Kommunikation verstärken können, um die Transformationsprozesse in der Medienlandschaft im Sinne der Gattungsarbeit zur Positionierung des Mediums Radio zu nutzen", sagt Grit Leithäuser, Geschäftsführerin Radiozentrale. "Mit Marie-Luise Weiß und Dr. Matthias Hoffmann haben wir zwei Mitstreiter gewinnen können, die in ihren jeweiligen Bereichen mit Expertise und Leidenschaft diese Herausforderungen auf Gattungsebene zukünftig mitgestalten und mit ihrer Erfahrung das bisherige Team perfekt ergänzen."