Neue Programmchefin für Puls, Deutschrap-Show bei You FM

Puls, das junge Programm des Bayerischen Rundfunks, hat eine neue Programmchefin: Zum 1. Februar hat Nadine Ulrich diesen Posten übernommen, wie der Sender auf DWDL.de-Anfrage bestätigte. Sie kennt sich mit den Themen und der Zielgruppe von Puls bereits bestens aus: Sie war bislang schon Teamleiterin Radio bei dem Sender tätig, vorherige Stationen im BR waren beim Bayern 2-Szenemagazin "Zündfunk" und beim Puls-Vorläufer on3. Nadine Ulrich löst auf ihrem neuen Posten ihren Vorgänger Thomas Müller ab, der den BR auf eigenen Wunsch verlassen hat. Müller hatte Puls seit dem Start im Frühjahr 2013 verantwortet. Wohin es ihn zieht, ist noch nicht bekannt.

Der hr-Jugensender You FM bringt eine neue Show für Deutschrap-Fans an den Start. Ab sofort läuft immer donnerstags zwischen 22 Uhr und Mitternacht. Sie wird dabei nicht nur im Radio gesendet, sondern ist auf you-fm.de sowie in den Social-Media-Kanälen des Senders auch als Video abrufbar. Moderiert wird die Sendung von You-FM-Moderator Simon Vogt (Foto) und dem hessischen Musiker und Szene-Insider Samir. Anspruch ist es, die Stars der deutschen Rap-Szene mit ihrer Musik und ihren Geschichten ins Radio zu bringen. Dazu werden Szenegrößen wie Celo & Abdi, Olexesh und Kurdo im Studio begrüßt. DJ Kitsune versorgt die Show mit den passenden Beats von Oldschool-Boom-Bap bis Afro-Trap. Als Highlight der Show gibt es einen Freestyle-Rap, den die Künstler als "Gastgeschenk" direkt im Studio performen.

Seit Beginn der Woche gibt's bei deneinen Wechsel: Weil sichin die Babypause verabschiedet hat, wird sie nun vonvertreten, die selbst gerade aus einer Pause zurückkommt und selbst schon vier Jahre Morningshow-Erfahrung hat. Sie bildet damit nun gemeinsam mit Sebastian Winkler und Philipp Kleininger das Morgen-Team von Bayern 3. Wie lang Simone Faust dem Radio fern bleibt, ist noch unklar. "Natürlich freue ich mich jetzt wahnsinnig auf meine Babypause und auf ein neues Leben. Aber ich komme auf jeden Fall zurück. Moderieren ist mein absoluter Traumjob und Bayern 3 mein zweites Zuhause", so Faust. Steffi Fischer sagt: "Simone geht in die Babypause, ich komme aus der Babypause - wir machen quasi Abklatsch und es passt einfach perfekt. Ich freue mich total darauf, mit Sebastian und Philipp zusammen das Bayern-3-Land aus dem Bett holen und in die Arbeit bringen zu dürfen. Ich werde alles geben, um Simone würdig zu vertreten und wünsch ihr das Allerbeste! Auf sie kommt jetzt eine so spannende, wunderschöne Zeit zu!"

Lydia Mikiforow präsentiert in der "Früh-Früh-Show" ab 5.00 Uhr Musik und die wichtigsten Infos des Morgens. Ab 7.00 Uhr übernimmt Moderator Tim Koschwitz mit "Guten Morgen Berlin". An seiner Seite liefert Redakteurin Jana Schmidt aktuelle Nachrichten. rbb 88.8-Programmchef Konrad Kuhnt: "Wir sind froh, dass wir mit Lydia Mikiforow und Tim Koschwitz zwei frische Stimmen gewonnen haben. Lydia und Tim kennen sich bestens in Berlin aus und verkörpern glaubwürdig den Neustart bei rbb 88.8." Danach geht's mit den bereits bekannten Moderatoren Sarah Zerdick und Alex Schurig weiter. von 17 bis 19 Uhr die Meldungen des Tages zusammen, ab 19:15 Uhr starten die rbb 88.8-Musik-Specials. Immer montags präsentiert Andreas Vick im Wechsel "100% 80er“ bzw. "100% 90er“. Am Dienstagabend läuft "100% Easy" mit Marion Hanel. Mittwoch ist alles "100% made in Germany": Heiner Knapp blickt auf die deutsche Musikszene. Donnerstag packt Andreas Vick die Gitarren aus – "100% Rock" von Aerosmith bis ZZ Top. Am Freitag spielt Anke Friedrich "100% Soul". Am Samstag heißt es drei Stunden lang "100 % Dance" mit Andreas Vick. Am Sonntag beschließt Marion Hanel das Wochenende mit ihrem Talkformat "100% Promi". Samstags bleibt die Diskussion mit Hörern im Mittelpunkt, sonntags bleibt Kolja Kleeberg mit Tipps aus der Küche und Restaurantempfehlungen auf Sendung.

Große Änderungen gab's ebenfalls zu Wochenbeginn bei RadioBerlin 88,8, das nunheißt.

Der, die gemeinsame Plattform internationaler Broadcaster aus neun Ländern, hat in Deutschland mit dem neuesten App-Update nun einein Zusammenarbeit mit Bosch bekommen. Nutzer müssen dafür beim erstmaligen Starten der App der Verwendung ihrer Standortdaten zustimmen. Befährt das Fahrzeug des Nutzers dann einer Autobahn-Zu- oder -Abfahrt, sendet die App die Bewegungsdaten anonymisiert an die Bosch-Cloud, wo sie mit der erlaubten Fahrtrichtung verglichen werden. Stellt das System eine Bewegung in die falsche Richtung fest, wird eine Warnung auf das Smartphone des Falschfahrers gesendet. Eine Warnung erhalten zudem auch alle im Gefahrengebiet befindlichen Fahrzeuge, die den Radioplayer geöffnet und der Funktion zugestimmt haben. Verlässt das Fahrzeug die Autobahn wieder, wird der Datenabgleich beendet. "Das Radio ist eine der Funktionen im Auto, auf die Fahrer am wenigsten verzichten möchten", erläutert Caroline Grazé, Geschäftsführerin der Radioplayer Deutschland GmbH. "Da ist es ist naheliegend, die Funktionen des Radioplayers den besonderen Anforderungen im Fahrzeug anzupassen. Neben dem Easy-Mode, einer besonders übersichtlichen und für den Straßenverkehr konzipierten Bedienumgebung, ist die Falschfahrer-Warnfunktion von Bosch die perfekte Ergänzung für unsere mobile Zielgruppe."

Erstmals seit 1991 wird in Hamburg ein Großteil des UKW-Spektrums neu ausgeschrieben. Es handelt sich dabei um die Versorgungsgebiete, in denen zurzeit die Radioprogramme "Energy Hamburg", "Radio Hamburg", "Rock Antenne Hamburg", "917XFM" und "Hamburg 2" verbreitet werden. Die bestehenden Zuweisungen für die genannten Programme waren mehrfach verlängert worden, eine weitere Verlängerung ohne Ausschreibung war nun aber nach dem Medienstaatsvertrag nicht mehr möglich. Die bestehenden Zuweisungen enden zwischen Juli 2020 und September 2022. Trotz der unterschiedlichen Laufzeiten hat man sich nun aber entschieden, die fünf Versorgungsgebiete gemeinsam auszuschreiben, um so eine umfassende Entscheidung treffen zu können. Wer sich für die Lizenzen interessiert, kann seinen Antrag bis zum 31. Mai um 12 Uhr einreichen.

