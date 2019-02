Neue Show bei 1Live, neuer Privatsender in Österreich

© WDR

1Live-Reporter Daniel Danger, der mit bürgerlichem Namen Daniel Schlipf heißt, ist ab März wöchentlich mit einer eigenen Sendung zu hören. Österreich bekommt derweil einen zweiten nationalen Privatsender und Antenne Bayern experimentiert mit Alexa.



, der sich seit 2013 unter dem Nameneinen Namen gemacht hat, bekommt eine eigene Sendung bei. Ab März läuft diejeweils dienstags ab 18:00 Uhr. Die junge WDR-Welle verspricht "zwei Stunden geplantes Chaos" mit, darunter die Neuauflage eines 0:43 verlorenen Kreisligaspiels. Dass er auch ernst sein kann, will der Journalist in seiner ersten Sendung ebenfalls unter Beweis stellen, indem er ein 15-jähriges Mobbing-Opfer zu Gast haben wird.

Spannende Entwicklung auf dem österreichischen Radiomarkt: Die Medienbehörde KommAustria hat die Zulassung für ein zweites nationales Privatradio via UKW erteilt. Hinter dem Programm steht die Antenne Österreich und Medieninnovationen GmbH, die ein 24-Stunden-Vollprogramm für die Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen an den Start bringen möchte und zu Wolfgang Fellners "Österreich"-Gruppe gehört. Musikalisch soll es Songs von den 80er Jahren bis heute zu hören geben. "Für die Österreicherinnen und Österreicher bedeutet dies einen wichtigen Fortschritt im bisher übersichtlichen Segment nationaler Hörfunkangebote", so Michael Ogris, Vorsitzender der KommAustria. "Wir werden ein Stück mehr Programm-, vielleicht aber auch ein Stück mehr Meinungsvielfalt bekommen." Der neue Sender soll 61 Prozent der Bevölkerung versorgen und steht künftig in Konkurrenz zu den ORF-Radios sowie dem Privatsender Kronehit.

Personelle Veränderungen beimhat mitundzweiernannt. Der bisherige stellvertretende Programmdirektor Marc Haberland ist Mitte des vergangenen Jahres in die Geschäftsführung des RTL Radio Center Berlin gewechselt. Schnabel kommt von Antenne Niedersachen, wo er als stellvertretender Programmdirektor tätig war. Seine Karriere begann er 1996 bei 104.6 RTL. Weberling arbeitet schon seit über 20 Jahren für 104.6 RTL als Produzent von "Arno und die Morgencrew". Arno Müller: "Ich freue mich sehr, dass wir mit Oliver Schnabel ein Eigengewächs zurückgewinnen konnten. Er kennt den Berliner Radiomarkt, hatund große Expertise im Programming. Daniel Weberling ist seit Jahren einer meiner engsten Mitarbeiter und maßgeblich für den Erfolg von 'Arno und die Morgencrew' mitverantwortlich. Durch seinhat sich die Show zum Vorreiter in Sachen modularer Produktion und Individualisierung entwickelt."

bringt inein Multiplayer-Spiel für denauf den deutschen Markt. Es hört auf den Namenund hat zum Ziel, möglichst viele Songs richtig zu erraten. Wer in drei Spielrunden die meisten Punkte gesammelt hat, gewinnt das Duell. Als Quizmaster führt dievon Antenne Bayern durch das Spiel, die Alexa-Stimme tritt als Assistentin auf. "'Song Duell' ist ein erster Pilot aus dem Haus Antenne Bayern, der eigens für ein modernes In-car-Entertainment konzipiert", sagte. "Mit 'Song Duell' bieten wir ein Unterhaltungs-Angebot für die ganze Familie während der Autofahrt und für Zuhause. Dieser Bereich ist strategisch wichtig für uns als. Wir planen für die Nutzer auch Angebote außerhalb des reinen Radiohörens. Wir setzen bewusst auf einen Einstieg in dieser frühen Entwicklungsphase, um diesen Bereich iterativ mit voranzutreiben."