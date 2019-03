Starke Webradio-Zahlen: SWR 3 vor Antenne Bayern

© agma

Das vierte Quartal brachte für die deutsche Webradio-Branche fast ausschließlich deutliche Zuwächse. Stärkster Einzelsender bleibt im Web SWR 3 vor Antenne Bayern und 1Live. Spotify spielt aber weiter in einer ganz anderen Liga.



07.03.2019 - 11:45 Uhr von Uwe Mantel 07.03.2019 - 11:45 Uhr

© Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse

Sessions +/- zum

Vorquartal Hörstunden Hörstunden / Session SWR 3 8.911.839 + 17,7 % 14.703.417 1,65 Antenne Bayern 7.692.979 + 11,8 % 12.059.673 1,57 1Live 7.376.638 + 10,5 % 10.673.533 1,45 WDR 2 6.817.786 + 17,5 % 11.129.736 1,63 NDR 2 6.210.098 + 14,9 % 10.504.110 1,69 Bayern 1 4.182.018 + 27,6 % 6.760.511 1,62 Bayern 3 4.173.023 + 20,6 % 6.311.748 1,51 Hit-Radio FFH 4.128.543 + 27,0 % 4.927.785 1,19 Deutschlandfunk 4.010.359 + 12,9 % 3.392.588 0,85 WDR 4 3.160.604 + 25,4 % 5.277.642 1,67 SWR 1 BW 2.900.154 + 45,5 % 4.675.534 1,61 Rock Antenne 2.747.225 + 4,7 % 4.143.021 1,51 Radio Paloma 2.557.053 + 2,0 % 3.391.872 1,33 Radioeins 2.413.041 + 18,2 % 2.997.722 1,24 NDR 1 Niedersachsen 2.390.808 + 18,3 % 4.023.661 1,68

Die neuemit den neuesten Webradio-Reichweiten ist da - und sie zeigt für die weit überwiegende Zahl der Sender ein. Meistgehörter Channel bleibt dabei auch weiterhin. WDR 2 landet auf Rang 4, zumindest wenn man nach der Zahl der Sessions geht. Bezieht man sich auf die Hördauer, dann liegt WDR 2 vor 1Live - WDR 2-Hörer lassen ihre Streams im Schnitt also deutlich länger laufen als die Hörer von 1Live. Herausragend bleibt weiterhin die Bedeutung von Spotify: Hier wurden 119 Millionen Sessions gezählt. Zum Vergleich: RMS kommt mit allen seinen Sendern und Angeboten zusammen auf knapp 95 Millionen Sessions. Spotify wird aber pro Session deutlich kürzer genutzt als klassische Radiosender. Bei den Hörstunden ist die Dominanz mit 44 Millionen schon nicht mehr ganz so erdrückend. Im Folgenden die Top 15 der einzelnen Channels:

© SWR

Der SWR-Senderbegeht den morgigen Frauentag mit einer besonderen Aktion: Zwischen 6 und 20 Uhr werdensein. Das betrifft zum einen die Moderation: Die Morningshow wird gemeinsam von Cora-Bess Klausnitzer und Annette Volmer moderiert, die sonst immer im Duo mit einem Mann hinterm Mikro sitzen, auch im weiteren Tagesverlauf setzt man ausschließlich auf Moderatorinnen. Zudem werden nur Songs gespielt, die von Frauen gesungen werden. Redaktionell solle das gänge Frauenbild aufgegriffen und hinterfragt, Vor- und Nachteile einer Frauenquote ebenso wie das Gender-Pay-Gap diskutiert werden. Programmchefin Alina Schröder: "Themen wie Feminismus, Alltagsdiskriminierung und Gender-Rollen werden von jungen Künstlerinnen – national wie international – zunehmend in ihren Songs und Interviews thematisiert. Gerade im Genre Hip-Hop werden Frauen lauter, die dem männerdominierten Deutschrap etwas entgegensetzen und ihren jungen weiblichen Fans so Selbstbewusstsein geben – in einer von vermeintlicher Perfektion geprägten Instagram-Welt unglaublich wichtig. DASDING spricht regelmäßig und plattformübergreifend darüber. Am Internationalen Frauentag werden wir dem Thema eine noch größere Fläche geben."

© Radio Arabella Studiobetriebsgesellschaft mbH

Der bayerische Lokalsender Radio Arabella hat Anfang des Monats mit "" einen neuengestartet. Gespielt werden sollen Kulthits aus den letzten fünf Jahrzehnten, nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus anderen Ländern - also sehr breit gestreut. Klassisch moderiert ist der Sender noch nicht, es gibt aber Wortbeiträge, Nachrichten und Wetter, um damit die Hörer über Aktuelles aus Bayern auf dem Laufenden zu halten. Zunächst ist der Sender in München, Nürnberg, Augsburg, Ingolstadt und im Allgäu zu hören, ein weiterer Ausbau ist geplant.

© Antenne Bayern

Nach "Geheimakte OEZ" hat Antenne Bayern einen neuen True-Crime-Podcast an den Start gebracht: Am Mittwoch gingan den Start. Antenne-Bayern-Reporter Christoph Lemmer widmet sich darin dem Verschwinden von Peggy Knobloch aus Lichtenberg in Oberfranken. Lemmer beschäftigt sich seit Jahren mit dem Fall, schon 2013 brachte er das Buch "Der Fall Peggy. Die Geschichte eines Skandals" heraus, nach dem das Verfahren gegen den damals Verdächtigen wieder aufgenommen wurde. Gelöst ist der Fall aber bis heute nicht. Im Rahmen der Podcast-Serie sollen nun neue Erkenntnisse zum Ermittlungsstand ans Tageslicht gebracht werden. "Leicht verständlich teilt er jetzt die Ergebnisse seiner jahrelangen Spurensuche, klärt über die Fakten und Spekulationen auf und bringt auch neue Erkenntnisse ans Tageslicht", so Antenne Bayern. Eine neue Folge wird ab sofort immer mittwochs veröffentlicht.

© Bauer Media Group

Teilen

Dieist im britischen Radiomarkt weiter auf großer Einkaufstour. Mit dersteht nun schon die vierte Übernahme allein in diesem Jahr an. UKRD betreibt zehn Radiosender in Yorkshire, East Anglia und dem Süden und Düdwesten Englands und erreichte 722.000 Hörer. "Das zeigt unser langfristiges Engagement und unseren Glauben ans kommerzielle Radio, das noch nie so aufregend war wie heute, sowohl für Hörer als auch für Werbekunden", sagt Paul Keenan, CEO Bauer Media UK. Der Umsatz der Radio-Branche sei allein in den vergangenen fünf Jahren um ein Drittel gewachsen. Zudem habe das kommerzielle Radio den höchsten Marktanteil seit 2001 und sei damit in einer stärkeren Position denn je.