RTL startet Audioplattform, Kulturwellen senden zusammen

Unter dem Namen Audio Now hat RTL Radio eine neue Audioplattform gestartet, die auch mit exklusiven Inhalten aufwarten will. Die ARD-Kulturwellen machen indes bei der Leipziger Buchmesse gemeinsame Sache und Deutschlandradio setzt auf DAB+.



21.03.2019 - 11:46 Uhr von Alexander Krei 21.03.2019 - 11:46 Uhr

Trotz einer großen Anzahl an Podcasts sollen die Nutzer von Audio Now stets den Überblick behalten. Darüber hinaus wollen wir ab sofort auch mit exklusiven Inhalten Maßstäbe setzen", sagte Stephan Schmitter, CEO RTL Radio Deutschland. Audio Now soll sich nach Angaben des Unternehmens zur "zentralen Audioplattform für Deutschland" entwickeln - eine große Aufgabe angesichts starker Konkurrenten wie Spotify oder iTunes.

hat am Donnerstag die neuegestartet. Dabei handelt es sich um eine kostenlose App, mit der die Nutzer auf eine Auswahl an Podcasts und Audioserien zugreifen können. Zum Angebot gehören etwawie Antenne Bayern, aber auch die Podcasts von "Spiegel Online" und der. Punkten will man aber auch mit: Beiwerden Ärzte zu Detektiven und spüren rätselhafte Krankheitsfälle auf und im "Brigitte"-Talkformatsprechen "Brigitte.de"-Chefredakteurin Doris Brückner und Autorin Greta Silver über Mut und Selbstvertrauen. "





Bis Sonntag findet diestatt - und in deren Rahmen werden erstmalseineveranstalten. Die dreistündige "ARD Radio Kulturnacht: Live unter Büchern" enstehtund wird am Samstag ab 20:00 Uhr aus der Alten Handelsbörse Leipzig übertragen. Mit dabei sind unter anderem Schriftsteller wie Daniela Krien, Feridun Zaimoglu, Jaroslav Rudiš, Marion Brasch und Kat Menschik dabei. Bis 23.00 Uhr werden pro Stunde jeweils drei Buchneuheiten vorgestellt. Die MDR-Kultur-Literaturexpertenübernehmen die Moderation

Daswird im Sommer in drei bayerischen Regionen auf dieumstellen. Betroffen sind, wo Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova sowie der Sonderkanal Dokumente und Debatte dann digitale über Antenne empfangbar sind. Die parallele analoge UKW-Ausstrahlung von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur wird in Kempten und Füssen beendet, in Amberg bleibt der Deutschlandfunk auch über UKW verfügbar. "Wir sind. Die Entwicklung in den letzten Jahren ist eindeutig", sagte. "Der Trend zu DAB+ kommt nicht von ungefähr, denn digitales Radio bietet sowohl für Hörerinnen und Hörer als auch für uns als Radiosender zahlreiche Vorteile. Vor allem aber ist es für Deutschlandradio die einzige Möglichkeit, unseren Auftrag zu erfüllen, nämlich ein tatsächlich bundesweit empfangbares Angebot bereitzustellen."

Bei der regionalisierten Bedeckung werde eine Ausschreibung entweder für sechs Regionen oder fünf Regionen Nordrhein-Westfalens angestrebt, hieß es. "

Die Stärkung von Medienvielfalt ist eines unserer wichtigsten Ziele. Wir streben mit der Bedarfsanmeldung eine möglichst flächendeckende Versorgung an, die sowohl regionalen und lokalen, als auch landesweiten Angeboten gerecht wird", sagte LfM-Direktor Tobias Schmid.

Die Bedarfsanmeldung ist Teil des sogenannten Zuordnungsantrags, mit dem bei der Staatskanzlei NRW die benötigten DAB+-Kapazitäten angefordert werden. In einem weiteren Schritt prüft die Bundesnetzagentur dann auf Veranlassung durch das Land, ob sie den angemeldeten Bedarf decken und dem Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung stellen kann. Die von der Bundesnetzagentur zur Verfügung gestellten Frequenzen werden dann von der Landesanstalt für Medien NRW ausgeschrieben.

Diewird die Zuordnung vonbeantragen.

© agma © agma AGMA die detaillierten Ergebnisse der MA 2019 Audio I veröffentlichen. Schon jetzt hat man aber einige Eckdaten genannt: Im Weitesten Hörerkreis (WHK), also in einem durchschnittlichen Vier-Wochen-Zeitraum, wird von 93,7 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren ein klassisches Radioangebot genutzt. 95,2 Prozent nutzen im genannten Zeitraum ein klassisches und / oder Online-Audio-Angebot. In der jungen Zielgruppe der 14- bis 29-Jährigen zählen ebenfalls 95,2 Prozent zum WHK von Audio gesamt - das bedeutet einem leichten Anstieg im Vergleich zum Vorjahr. Die Hörerbindung sei mit über vier Stunden täglicher Verweildauer anhaltend stabil, hieß es.

